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299元甜點無限吃！ 茶茶小王子「宇治抹茶季吃到飽」每日限量40名　沒排到還能免費嚐霜淇淋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝茶茶小王子臉書
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抹茶控快追！ 專售高品質台灣好茶與京都宇治抹茶的「茶茶小王子」甜點專門店，再度推出「299元甜點吃到飽」活動囉，最新於茶茶小王子台大店的每天下午兩點展開，只要點用活動指定菜單上的任一飲品，就能享有299元甜點吃到飽的福利，每日限時限量40名快搶吃！

圖／翻攝茶茶小王子臉書
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茶茶小王子「宇治抹茶季」自即日起至4/26，凡在店內購買「宇治抹茶、宇治焙茶、精選咖啡系列」任一款指定飲品，即可享299元內用升級甜點吃到飽。活動號碼牌於平日下午2點發放，每場限定1~40號入場，限時享用90分鐘、取餐時間共60分鐘。而當天未能入場的41~150號，則可於下午3點至4點，憑號碼牌到台大店，免費兌換霜淇淋乙份。

圖／翻攝茶茶小王子臉書
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茶茶小王子「宇治抹茶季吃到飽」提供的菜單讓甜點控眼睛為之一亮，包含宇治抹茶生乳捲、宇治抹茶生巧克力塔、濃抹焦糖布丁、抹茶大福、抹茶白玉紅豆披薩餃等將近20款抹茶甜點，更加碼高單價新品，包含「抹茶千層、「抹茶霜淇淋佐蒙布朗、抹茶巴菲杯」各限取一份，光此3款就價值近700元，吃到根本直接賺到了！

圖／翻攝茶茶小王子臉書
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圖／翻攝茶茶小王子臉書
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茶茶小王子 台大店

地址：台北市大安區舟山路10巷1弄4號(學新館)

活動時間：即起至4/26，平日限定14:00~15:30 (13:30發放號碼牌)

圖／翻攝茶茶小王子臉書
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吃到飽 咖啡 抹茶 甜點 霜淇淋

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