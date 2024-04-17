限時2天衝了！ 「GODIVA巧克力霜淇淋」睽違4年再推「買1送1」

霜淇淋控終於等到了！ 睽違4年，比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」，終於再度推出「霜淇淋買1送1」優惠，限時2天於全台指定21間門市爽吃「巧克力霜淇淋買1送1」，本周末開吃快筆記！

圖／GODIVA提供

GODIVA經典霜淇淋由法國巧克力大師精心打造，在黑巧克力、白巧克力與雙重風味的霜淇淋上撒上各自代表的純手工巧克力刨花捲片，濃郁、醇正的巧克力入口即化。

由左至右分別為白巧克力、黑巧克力、雙重巧克力霜淇淋。圖／GODIVA台灣官網

4月20日、4月21日限時2天GODIVA再度推出「霜淇淋買1送1」，開放3口味任選，包括黑巧克力霜淇淋、白巧克力霜淇淋及綜合口味霜淇淋，可選擇現場兌換現吃，或領取霜淇淋兌換券未來使用（兌換期間至2024年6月16日)

霜淇淋買一送一販售門市共有21家，包含台北微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B1F、林口三井1F；桃園華泰2F、台茂1F；新竹大遠百B2F、遠東巨城1F；台中大遠百B2F、台中新光三越B2F、台中Lalaport 1F；台南南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F；高雄漢神百貨B3F、漢神巨蛋B1F、SKM Park 1F。