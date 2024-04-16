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1日限定買一送一！ 鶴茶樓 x SALMO推「4週年聯名杯」 初夏必喝「蓮霧蘭香綠」送純茶
古式紅茶的「鶴茶樓」邁入第四年了，將於4/17與台灣藝術插畫家SALMO聯名推出「4週年特別版杯裝」，與台灣藝術插畫家SALMO聯名，退去原本素雅的米色，以經典復刻墨綠紙杯杯身搭配3款專屬聯名杯膜，延續詼諧幽默的形象；加碼推出5種茶底選擇的養樂多系列，並同步回歸開賣「蓮霧蘭香綠茶」，再加碼4/17限時一日開賣買一贈一。
2024鶴茶樓全新菜單打造「Yalkut養樂多X鶴茶樓」，更一口氣推出多達五種茶底可選，延續2023上市好評，再滿足喜歡養樂多系列又想嘗試不同茶底的選擇。
以淡雅的蘭香綠茶做為基底，搭配台灣「黑金剛蓮霧」色澤艷麗、果肉豐厚多汁的「蓮霧蘭香綠茶」同步回歸開賣，每一杯都豪邁的加入至少2～3顆蓮霧，一同打成細緻的蓮霧冰沙，口感綿密清香特別適合初夏。
4/17聯名開賣日當天，只要來店購買「蓮霧蘭香綠茶」就送「私藏古法茶」類任選乙杯(中杯)，等於買一送一爽喝起來，每人限購2組。
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