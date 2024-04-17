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獨一無二獻給媽咪！ 瞇瞇眼「全生乳波士頓派」母親節雷雕版限定 美味療癒榮登IG熱搜

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／瞇瞇眼提供、udn編輯攝影
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迎接5月母親節的到來，先來看看近期整理的5款夢幻「花漾」母親節蛋糕7家「華麗版」母親節飯店蛋糕，每一款都美得讓人愛不釋手。再向大家推薦一款充滿獨一無二驚喜感的瞇瞇眼「全生乳波士頓派」，簡約高雅的外觀，能打上限定客製的「雷雕姓名」款式，加再上全生乳內餡製作，味蕾上擁有最純粹的層次享受，一顆圓形波士頓派展現對超人媽咪無敵致敬與全心的愛！

圖／瞇瞇眼提供
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瞇瞇眼採用歐洲牧場優質乳源，以800轉打發成最上乘的全生乳內餡，加上五段式手感烘焙，交織出香甜絲滑口感，收到蛋糕及母親節禮物組合的媽媽在社群IG分享，「上面刻有我名字的雷雕，讓我感受到來自家人的用心，吃下去的每一口，彷彿整個身心都被波士頓派的美味所圍繞，充滿療癒感！」

圖／udn編輯攝影
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即日起至5/31日止，瞇瞇眼全生乳波士頓派推出母親節組合，單一個8吋「厚·經典 全生乳波士頓派」(母親節限定雷雕版)是688元，另有「愛呦限定組」含雷雕版全生乳波士頓派+康乃馨編織花+厚厚·保冷提袋，限定優惠組合價920元。

圖／瞇瞇眼提供、udn編輯攝影
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即日起至4/20止，限時再加碼於官網、門市、電話訂購，任選2顆全生乳波士頓派，即贈「療癒陶瓷杯墊」，任選3顆全生乳波士頓派，即贈「療癒陶瓷杯墊+療癒聯名水壺提袋」(皆不累贈)。

圖／瞇瞇眼提供
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IG 母親節 蛋糕

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