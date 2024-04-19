甜點界的奢侈美味！ 台北「Timchi’s 週末肉桂捲」母親節首選「紅絲絨蛋糕」超厲害 想吃記得先預約

母親節蛋糕推薦！下個月就是母親節了，大家決定好母親節蛋糕了沒！？個人超推薦南港「Timchi’s 週末肉桂捲」的紅絲絨蛋糕，精緻細膩程度一端上桌一定大家都愛到不行，講到母親節蛋糕的最佳選擇，第一直覺就是想到他們家的蛋糕，討喜的大紅色系，美的像是可以吃的奢侈品，端上桌大家一定都會驚呼連連，真的又美又好吃！

Timchi’s 週末肉桂捲的紅絲絨蛋糕的精緻度跟美味度已經突破目前吃到的紅絲絨蛋糕極限，原本以為一家甜點店一兩項品項好吃就已經很強了，沒想到週末肉桂捲每一樣都非常出色，五顆星的評價真的不是騙人，這次吃到的紅絲絨蛋糕更是厲害到不行，精緻度都覺得以前吃的是毛絨蛋糕不是紅絲絨蛋糕吧！記得想吃他們家甜點要先預約，Timchi’s 週末肉桂捲走的是預約制，一定要預約才吃得到。

Timchi’s 週末肉桂捲 位置

Timchi’s 週末肉桂捲就位於南港展覽館附近中南街上，接近市民大道八段的位置，捷運文湖線跟板南線都可到達，距離南港展覽館站五號出口最近，走路大約五分鐘之內就會到。

Timchi’s 週末肉桂捲需要按電鈴老闆才會開門，進入店裡後還有隻超可愛的臘腸會直奔而來，超級可愛！

Timchi’s 週末肉桂捲 甜點品項

店名取名叫Timchi’s 週末肉桂捲，手工肉桂捲是必吃招牌，而且他們家的肉桂捲算是目前在台北吃過最好吃的，肉桂的濃郁程度真的是超級愛。這次吃過他們的紅絲絨蛋糕後，又默默的變成心中台北好吃紅絲絨蛋糕NO.1，台北好吃的紅絲絨蛋糕真的太少了啊！店內販售的甜點品項很多，還有可麗露、磅蛋糕、布朗尼、餅乾等，還會有季節限定的鳳梨酥跟蛋黃酥。

適逢母親節的關係，宅配貨運量大，怕宅配運送出問題壞了過節興致，建議紅絲絨蛋糕盡量以門市自取喔！最快門市取貨日期為轉帳付款日＋三天，宅配到貨日期為轉帳日＋七天到達，如果遇到週二公休的話順延一天；金額滿1,500元，研究院以及南港軟體園區地區Lalamove免運！

Timchi’s 週末肉桂捲 甜點

經典6″紅絲絨蛋糕 NT.1200

經典紅絲絨蛋糕有6″跟8″兩種大小，價格稍高，但食材用料好壞真的吃得出來。紙盒加上麻繩包裝感覺起來更有溫度，外層有紅絲絨蛋糕的小卡，後面寫著保存方式，冷藏三天、冷凍兩週，冷藏與解凍方式都寫得很清楚。

包裝整體走的是美式風格路線，還可以加購金色系餐具，金色刀叉與甜點盤，更有過節氛圍感；還有小熊形狀的甜點盤，娃兒們慶生用一定會愛死。

紅絲絨蛋糕在台灣比較不常見，所以每次到甜點店一看到有紅絲絨蛋糕一定會點來吃看看味道如何，但大多是失望收場。Timchi’s 週末肉桂捲的紅絲絨蛋糕真的有超乎水準的表現，吃了不由的內心驚呼也太好了吧！

紅絲絨蛋糕整體充滿了絲絨質感的高級感，莓果漿一顆顆的點綴在紅絲絨蛋糕表面，有著寶石鑲嵌其中的視覺效果，看起來就像C牌高級訂製呢絨外套一樣充滿貴氣。

吃起來的酸甜度非常棒，有濃郁的莓果乳酪香氣，酸度是水果醋與莓果的絕妙搭配，一刀切下手感可以感受到紅絲絨蛋糕的濕潤濃郁感，甜度也剛剛好，真的是目前吃過口味最棒又最美的紅絲絨蛋糕。

綜合可麗露

他們家的可麗露也是個人的心頭好，綜合可麗露口味包含了波爾多可麗露與焦糖海鹽可麗露兩種口味，到手時是冷凍的，吃的時候需要先拿出來退冰，退冰後的可麗露外層口感是非常酥脆的，吃起來有濃厚的焦糖香氣，濃郁但是不會太甜膩，非常喜歡焦糖海鹹可麗露上點綴的胡桃的脆脆口感與溫暖香氣。

Timchi’s 週末肉桂捲 營業資訊

Timchi’s週末肉桂捲 預約制 評分： ⭐⭐⭐⭐⭐/ 5

地址：台北市南港區中南街50號(地圖)

營業時間：

星期一: 07:30 – 09:00, 13:00 – 19:00, 星期二: 休息,

星期三: 13:00 – 19:00, 星期四: 07:30 – 09:00, 13:00 – 19:00,

星期五: 13:00 – 19:00, 星期六: 13:00 – 19:00, 星期日: 13:00 – 19:00

星期一: 07:30 – 09:00, 13:00 – 19:00, 星期二: 休息, 星期三: 13:00 – 19:00, 星期四: 07:30 – 09:00, 13:00 – 19:00, 星期五: 13:00 – 19:00, 星期六: 13:00 – 19:00, 星期日: 13:00 – 19:00 FB、IG

備註：訂購請加LINE ID: @timchi4522

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文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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