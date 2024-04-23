店員又要忙了！全家5月霜淇淋「茶口味」新登場？網友超嗨：吃到爆
每月驚喜報到！全家便利商店霜淇淋5月換檔，每到月底都會引起網友熱烈討論。根據部分網友、部落客分享，全家霜淇淋5月新口味是「烏龍/香草」，令不少人超嗨表示「終於是茶口味了」、「茶類最好吃」。
茶口味回歸？全家「5月霜淇淋」再度成為網友討論話題，據網傳消息，新口味是廣受消費者喜愛的茶口味「烏龍/香草」。特別一提的是，全家曾與手搖夯店「再睡五分鐘」聯名推出金萱、焙茶等茶口味霜淇淋，當時就吸引大批網友打卡曬照。
但由於確切的新品消息尚未公布，霜淇淋新口味與是否為聯名新品則需靜待官方揭曉囉！記得關注udn旅遊美食頻道追蹤最新的熱門資訊喔。
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