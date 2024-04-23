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賣場餐包哪家強？不輸全聯！好市多「乳酪小麵包」人手一袋 內行人都悄悄買「這家」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權、全聯福利中心提供、摘自「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書社團 網友Sandy Yang
圖／IG@mirumo0201授權、全聯福利中心提供、摘自「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書社團 網友Sandy Yang

餐包哪家強？日前，全聯「49元原味奶油餐包」在臉書掀起熱議，大批網友都讚好吃，引發掃貨搶購潮。美式賣場也有人手一袋的「30入小餐包」，平均一個約8元，即便是跟風買都不虧。

全聯「49元原味奶油餐包」在網路上掀起熱烈討論。圖／全聯福利中心提供
全聯「49元原味奶油餐包」在網路上掀起熱烈討論。圖／全聯福利中心提供

早餐點心有著落！全聯新推出的奶油餐包引發網友熱烈討論，大讚好吃又便宜。而美式賣場「好市多」就曾以袋裝的超人氣小餐包帶起掃貨風潮，現在更推出小巧又實惠的「瑪斯卡邦乳酪小麵包」，一袋30入239元，烤過後放冷吃也不會硬，光是原味現吃就很涮嘴，不愧為人手一袋的必買好物。

好市多「瑪斯卡邦乳酪小麵包」30入，售價239元。圖／IG@mirumo0201授權
好市多「瑪斯卡邦乳酪小麵包」30入，售價239元。圖／IG@mirumo0201授權

部落客吃貨咪路分享，這次購入這款小餐包是家人看太多人買就跟著買了，雖然外表普通，但鬆軟麵包體嚼得出淡淡乳酪味，不加熱、不抹醬就很好吃，絕對是懶人福音。

圖／IG@mirumo0201授權
圖／IG@mirumo0201授權

此外，也有網友發現家樂福同樣推出與全聯類似的「透明餐包」，價格一樣49元，但成份表很單純、有無添加驗證標章，吃起來更安心，且味道也很讚，更是默默在內行人圈擁有高評價，有網友分享在長榮空廚工作的家人都說「明顯吃得出家樂福的麵包成分單純、較天然」。

家樂福「透明餐包」成分單純又好吃，是內行人的心頭好。圖／摘自「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書社團 網友Sandy Yang
家樂福「透明餐包」成分單純又好吃，是內行人的心頭好。圖／摘自「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書社團 網友Sandy Yang

家樂福「透明餐包」6入49元。圖／摘自家樂福線上購物
家樂福「透明餐包」6入49元。圖／摘自家樂福線上購物

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全聯福利中心 好市多 家樂福 早餐 賣場 麵包

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