賣場餐包哪家強？不輸全聯！好市多「乳酪小麵包」人手一袋 內行人都悄悄買「這家」

螞蟻人衝了沒？大安區知名秒殺系甜點店「法朋」快閃SOGO復興館，特別推出獨家首賣的「檸檬夾心餅乾禮盒」，一盒6入涮嘴停不下來，還有最經典長紅的「老奶奶檸檬蛋糕」，人氣夯到「下午3點去就都空了」。

2024-04-22 13:01