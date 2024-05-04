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這個蛋撻要搶！陳耀訓「布蕾千層酥」悄開賣被秒殺 最新「可頌甜筒」罪惡也要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

陳耀訓也來了！以「蛋黃酥界愛馬仕」聞名的「陳耀訓·麵包埠」緊跟潮流推出新品「布蕾千層酥」，形似蛋撻卻有不一般的名稱，看到的朋友都說「太犯規惹！」、「一看就覺得好吃」只吃一個絕對不夠。

圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

蛋撻熱潮未退，「陳耀訓·麵包埠」悄悄上架新品「布蕾千層酥」，花型酥皮搭配帶有淡雅奶香的甜布丁餡，順口不膩，眼尖的顧客一看就掃貨，默默銷售一空，不得不說，蛋撻的魔力真的太神奇了。

陳耀訓「布蕾千層酥」悄悄開賣就售光。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
陳耀訓「布蕾千層酥」悄悄開賣就售光。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

除了「布蕾千層酥」外，還有另一款由耀訓師傅研發了好幾個月的新品「可頌甜筒」，把擁有高人氣的可頌變成甜筒，分別藏入「麻糬＋紅玉奶茶餡」、「百香果醬＋義式奶油霜＋脆焦糖」，化身「鮮奶茶麻吉甜筒、百香果焦糖甜筒」等兩款新品，香氣四溢的可頌麵包口感豐富，搭配特製餡料超誘人，一定要嘗鮮吃起來。

新品「可頌甜筒」有2種口味，售價95元。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
新品「可頌甜筒」有2種口味，售價95元。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

經典可頌是探店必買。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁
經典可頌是探店必買。圖／陳耀訓·麵包埠粉絲頁

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