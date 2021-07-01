10大「咖啡飲料」7月優惠！全家29元仙女紅茶、7-11特大美式44元、手搖買1送1

一年一度的七夕即將到來！近來因為疫情關係無法和往常一樣外出約會，只能待在家中的此刻，不如就花點小巧思，營造居家小甜蜜，今年七夕就以充滿儀式感的度過吧！GODIVA 2021夏之戀禮盒系列，結合歐式浪漫情愫，推出全新歐式午茶口味巧克力，為平凡的居家生活增添儀式感，在無法與所愛之人相聚的時刻，幫你傳遞滿滿的愛！

2021-06-29 15:30