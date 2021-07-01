10大「咖啡飲料」7月優惠！全家29元仙女紅茶、7-11特大美式44元、手搖買1送1
居家防疫的6月過去，嶄新的7月可不能少了咖啡、飲品小確幸，作為生活全新動力。今天特別整理10大好康，包含住家附近超商、外帶外送也適用的連鎖品牌及手搖優惠，免費咖啡、買一送一、滿額打折應有盡有，小資族筆記起來！
全家便利商店：仙女紅茶29特價回歸、7/13前滿額送咖啡
全家便利商店話題茶品「仙女紅茶」即日起改版回歸，強調復古茶香營造的甘甜順口好滋味，7/27前可享「仙女紅茶」29元銅板價，新品「仙女醇奶茶」則39元喝得到，桃紅杯身搶眼視覺更可列入仙女們打卡收藏品。不僅如此，7/13前凡於店內消費滿額299元，即可額外獲得一杯Let’s Café中杯「冰單品美式」或大杯「冰經典拿鐵」，配上新推出的芋頭甜點，完美下午茶點亮7月。
7-11：CITY CAFE系列特價 行動支付再打88折（7/2-7/4）
7-11推出CITY系列限定優惠，將於7/2起以icash2.0、icash Pay、OPEN錢包為首，首度結合悠遊卡、一卡通共5大支付推出專屬優惠，包括經典款「特大冰美式、中杯冰燕麥拿鐵」3杯150元；「冰精品拿鐵、特大杯西西里風檸檬氣泡咖啡」2杯150元，7/4前若使用5大支付，滿額150元再享88折優惠，以特大冰美式為例，每杯原價60元平均每杯只要44元，絕對是咖啡控提神首選。
星巴克：外送平台滿200現折50元（截至7/5）
星巴克唯一公佈的7月促銷為與外送平台foodomo合作專屬活動「好享星巴克」，截至7/5於平台APP上領取優惠碼「獨家星優惠」，單筆消費滿200即可現折50元，外送、自取皆適用。優惠碼每帳號限領1次，數量有限，領完為止，
路易莎：外送75折、外帶全面85折（截至7/12）
路易莎優惠配合三級防疫警戒同步延長，活動期間使用外送平台foodpanda、UberEats訂購指定餐點，莊園美式、精選英式紅茶拿鐵、脆粒花生甜磚壓、榛果可可甜磚壓一律75折。此外，截至7/12凡加入官方LINE好友，透過線上點餐自取，不限金額皆享「全品項85折」，住家或公司附近有門市的人想吃什麼都能省一波。
伊莉莎白紅茶書房：限時買一送一、第二杯半價（截至7/11）
為感謝美國、日本捐贈疫苗，伊莉莎白紅茶書房特別推出新優惠，7/1至7/2凡到店點餐並說出英文「Thanks」與「阿里阿豆」，即享「134芙柔拉花神茶」買一送一。此外，品牌也接力祭出天天半價好康，截至7/4止第二杯半價優惠品項為「日不落大英帝國」，7/5至7/11開喝「維多利亞黑寶石珍奶」同享第二杯5折。
鹿角巷：白桃烏龍買一送一（截至7/2）
7/2前凡至鹿角巷，購買任一飲品即可加碼獲得一杯「白桃烏龍」，免費開喝得獎好茶。
不要對我尖叫：消費60元貝果免費吃、限定買一送一（7/7）
為歡慶新品上市，不要對我尖叫選在7/1至7/6推出貝果免費送促銷，活動期間到店消費60元以上飲品，新登場的貝果新品即可0元帶回家，口味隨機，數量有限，送完為止。另外，品牌也超前部署七夕情人節優惠，7/7當天中午12點於官方line說出「七夕不孤單」，即可獲得「香檸冬瓜買一送一」電子券，限時限量77張。
必可蜜：冰霜系列第二杯半價（截至7/31）
主打質感系手搖的必可蜜以5大人氣品項為主角，推出第二杯半價優惠，截至7/31凡到店外帶任一冰霜系列「黑糖琥珀珍奶冰霜」、「檸檬琥珀冰霜」、「百香雙舞冰霜」、「綠豆琥珀冰霜」或「甜蜜綠豆琥珀奶霜」，第二杯下殺5折。
CoCo：全品項滿120「全單85折」（截至7/15）
即日起至7/15，只要透過CoCoLine官帳「都可訂」平台點餐，滿額120元即享「全單85折」，外帶外送皆適用，超適合開喝品牌一系列季節限定夢幻新品，如「戀夏哈密瓜」、楊枝甘露搖搖凍等。
春陽茶事：無接觸付款享9折、醫護警消人員外帶7折（截至7/31）
即日起至7月底，春陽茶事推出長達一個月優惠，活動期間只要採用LINE PAY、悠遊付與悠遊卡等免接觸方式付款，外帶即享9折，為體恤防疫前線人員，醫護警消人員憑工作證件則享7折。
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