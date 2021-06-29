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2大手搖「買一送一」！伊莉莎白紅茶書房「說謝謝」就有、鹿角巷外送同享

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／伊莉莎白紅茶書房臉書專頁、鹿角巷提供
圖／伊莉莎白紅茶書房臉書專頁、鹿角巷提供

台灣疫情嚴峻，各國患難見真情，為感謝美國、日本相繼捐贈疫苗，餐飲業也陸續祭出相關優惠。其中人氣手搖品牌也推出買一送一好康，7/1至7/2凡至「伊莉莎白紅茶書房」消費，說英文或日語版的謝謝，即享茶飲買一送一，而「鹿角巷」的「白桃烏龍免費送」也持續進行中，7/2前外帶外送都適用。

圖／伊莉莎白紅茶書房臉書專頁
圖／伊莉莎白紅茶書房臉書專頁

「伊莉莎白紅茶書房」近期除了推出第二杯半價優惠，最新祭出限定活動，7/1至7/2活動期間凡點餐並說出英文「Thanks」與「阿里阿豆」，點購兩杯消暑系「134芙柔拉花神茶」即可一杯價入手兩杯。此外，截至7/4止第二杯半價優惠品項為「日不落大英帝國」，7/5至7/11則為「維多利亞黑寶石珍奶」，天天都能外帶5折飲料回家。

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

另一品牌「鹿角巷」的「台日友好，一鹿相挺」活動已開跑，7/2前於全台分店購買任一飲品即可免費獲得一杯「白桃烏龍」，優惠也適用於外送平台，免出門同享優惠，每日每門市限量100杯，送完為止。

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