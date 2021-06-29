聽新聞
test
0:00 / 0:00
2大手搖「買一送一」！伊莉莎白紅茶書房「說謝謝」就有、鹿角巷外送同享
台灣疫情嚴峻，各國患難見真情，為感謝美國、日本相繼捐贈疫苗，餐飲業也陸續祭出相關優惠。其中人氣手搖品牌也推出買一送一好康，7/1至7/2凡至「伊莉莎白紅茶書房」消費，說英文或日語版的謝謝，即享茶飲買一送一，而「鹿角巷」的「白桃烏龍免費送」也持續進行中，7/2前外帶外送都適用。
「伊莉莎白紅茶書房」近期除了推出第二杯半價優惠，最新祭出限定活動，7/1至7/2活動期間凡點餐並說出英文「Thanks」與「阿里阿豆」，點購兩杯消暑系「134芙柔拉花神茶」即可一杯價入手兩杯。此外，截至7/4止第二杯半價優惠品項為「日不落大英帝國」，7/5至7/11則為「維多利亞黑寶石珍奶」，天天都能外帶5折飲料回家。
另一品牌「鹿角巷」的「台日友好，一鹿相挺」活動已開跑，7/2前於全台分店購買任一飲品即可免費獲得一杯「白桃烏龍」，優惠也適用於外送平台，免出門同享優惠，每日每門市限量100杯，送完為止。
延伸閱讀：
．CoCo「戀夏哈密瓜」哈味鮮奶冰沙&滿口配料、外送享免費珍奶！2大手搖品牌7月優惠
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言