CoCo「戀夏哈密瓜」哈味鮮奶冰沙&滿口配料、外送享免費珍奶！2大手搖品牌7月優惠

炎炎夏日手搖可謂最簡單的小確幸，今天跟大家分享CoCo、春陽茶事兩大品牌的新活動及專屬優惠，超低門檻就能打折，外送到家同享好康，還少不了最美打卡要素，飲料迷要把握。

CoCo：全品項滿120「全單85折」、外送滿250送珍奶

圖／CoCo提供

繼一系列夢幻視覺的「紅寶石櫻桃」、「春日綠啵」乃至「星空葡萄」快閃登場，CoCo全新打造「戀夏哈密瓜」，嚴選頂級限量哈密瓜，以綠皮紅肉製成滿滿的哈味冰沙，加上鮮奶及綠茶，配料還有低負擔的蜜香凍及椰果增添口感，香甜清爽組合挑戰消暑聖品地位。

「戀夏哈密瓜」售價80元，7/1至7/15期間凡透過品牌Line官帳「都可訂」平台點餐，不論外送外帶，滿額120元即享「全單85折」，等於點個兩杯新品就能直接打折，還能零接觸下單、直接送到家超方便。另外，CoCo也攜手Uber Eats推出獨家優惠，消費達250元即會免費贈送經典珍珠奶茶，在家坐享下午茶，絕對是抗疫口渴嘴饞良伴。

春陽茶事：無接觸付款享9折、醫護警消人員外帶7折

圖／春陽茶事提供

即日起至7月底凡至春陽茶事消費，採用LINE PAY、悠遊付與悠遊卡等免接觸方式付款，全民外帶享9折，醫護警消人員憑工作證件享7折。

圖／春陽茶事提供

值得一提的是，春陽茶事6月聯手《老屋顏工作室》推出「城市鐵窗花限定聯名杯」，以老屋建築元素亮點之一的「鐵窗花」為主角，分別設計出「璞光台北、舊城台中、古都台南、港灣高雄」，仔細看可發現每款圖騰皆展現城市不同特色，幾何圖形、特色「雲紋」等美學細節讓手搖杯美感大升級，近期就近買飲料千萬別錯過。

圖／春陽茶事提供

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