路易莎「45元法式吐司」新登場！莊園美式&人氣磚壓「外送75折」、外帶全面85折

居家防疫別忘吃早餐、下午茶補元氣！連鎖品牌「路易莎」以招牌磚壓吐司虜獲粉絲芳心，除了外送專屬「75折」、線上訂餐自取「85折」優惠延長，7/1起也推出3款「法式吐司」，上市期間統統現折10元，45元起就吃得到輕奢款美味，抗疫優惠必收。

圖／路易莎提供

路易莎即將於7/1開賣「法式吐司系列」，嚴選品牌自製甜磚壓專用吐司，浸泡滿滿的牛奶蛋液後製成外酥內軟的法式吐司，口味有「原味蜂蜜」、經典「火腿起司」及爆餡「鮪魚」，可依喜好選擇甜或鹹版本，簡單輕食點亮日常。每款現折10元，原價55元的蜂蜜法式只要45元，在家也能享有彷彿置身咖啡館的質感，提醒大家優惠無法併用。

圖／路易莎官網

此外，配合三級警戒，路易莎外送平台限定優惠同步延長至7/12，活動期間使用foodpanda、UberEats訂購指定餐點，即享超值75折，包含莊園美式、精選英式紅茶拿鐵、脆粒花生甜磚壓、榛果可可甜磚壓等，最低34元就能品嘗，絕對是免出門最佳必點清單。數量有限，售完為止。

不僅如此，凡加入官方LINE好友，透過線上點餐自取，還可不限金額享有「全品項85折」，附近有門市的咖啡控、吐司迷絕對別錯過啦！

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