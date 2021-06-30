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免費送貝果！不要對我尖叫推「5款手搖＋聯名貝果」　必可蜜芒果奶霜一杯就飽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
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防疫期間夏季手搖新品不停歇！文青系品牌「不要對我尖叫」此次推出5款新品，並攜手查理布朗烘焙聯名打造5種水嫩貝果，7月更祭出「消費送貝果」好康，等於買飲料就有免費下午茶；而主打獨家豆奶霜的「必可蜜」此次一口氣祭出4款芒果新品，7月底前還有限定第二杯半價優惠，粉絲必收！

不要對我尖叫：消費60元貝果免費吃、限定買一送一

圖／不要對我尖叫提供
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不要對我尖叫新品即日起上市，喜歡簡單純茶可選擇「烏瓦紅茶」、「胭脂紅玉」，清爽版水果茶則有「香檸冬瓜」、「蔗香金桔」及「紅柚翡翠綠」。而此次品牌首度與查理布朗烘焙合作，鹹甜口味貝果任選，像是「北海道牛乳貝果」、「花生脆酷力貝果」、「高達起司貝果」及期間限定「蜂蜜蔓越梅貝果」，特色「泰式打拋豬貝果」也能吃得到。

圖／不要對我尖叫提供
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而手搖控別忘了筆記7/1至7/6，不要對我尖叫將會推出貝果免費體驗活動，凡到店外帶消費60元以上飲品，即可額外獲得一個貝果新品，口味隨機，數量有限，送完為止。此外，為歡慶七夕情人節，還會限時祭出77張「香檸冬瓜買一送一」電子券，中午十二點於官方line說出「七夕不孤單」即可領取。

必可蜜：4款芒果新品上市、冰霜系列第二杯半價

圖／必可蜜提供
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必可蜜2021首度推出夏日芒果系列，嚴選產地直送的愛文及玉文芒果，獨家研發「芒果冰霜」和「芒果奶霜」，每杯濃郁滑順口感搭配自製茶凍，分別售價70元及80元。而豐富奶香滋味的「芒果醇鮮奶」則採用富有水蜜桃香的紅龍芒果製成，真材實料每杯85元；爽口的「芒果冰茶」亦能喝到滿滿新鮮果肉，75元大杯份量喝完一杯就飽。

圖／必可蜜提供
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另外，7/31前若於門市購買冰霜系列，即享第二杯半價，品項包含最熱銷的黑糖琥珀珍奶冰霜、檸檬琥珀冰霜、百香雙舞冰霜、綠豆琥珀冰霜，甜蜜綠豆琥珀奶霜，活動限現場外帶或自取或致電自取，芒果冰霜不適用。

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