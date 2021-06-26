鹿角巷「連5天買一送一」外送也適用！歡慶台日友好　白桃烏龍免費送

全台疫情延燒，日本繼6月初捐贈124萬劑AZ疫苗予台灣後，日前宣佈再追加100萬劑。為感謝日本，已進軍日本的台灣茶飲品牌「THE ALLEY 鹿角巷」特別推出「台日友好，一鹿相挺」優惠，6/28起至7/2於全台分店及日本門市同步祭出買一送一優惠，活動期間購買任一飲品即可免費獲得一杯「白桃烏龍」，讓台日粉絲都能一併喝好茶抗疫。

圖／鹿角巷提供

「白桃烏龍」嚴選台灣輕發酵烏龍茶，獨特的白桃茶香亦是茶飲的一大亮點，今年更榮獲2021世界頂級美味大獎ITQI「風味絕佳獎章2 星殊榮」，為米其林廚師們都認證的清新好茶。為表達對日本的謝意，鹿角巷於台灣及日本門市推出限定活動，6/28至7/2整整五天凡消費任一飲品，即可額外獲得一杯得獎茶「白桃烏龍」。值得一提的是，除了可到店外帶，優惠也適用於外送平台，在家點購即可開喝，每日每門市限量100杯，送完為止。

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