2024年雪梨燈光音樂節攻略！ 遊船饗宴、頂級廚師齊聚、雪梨塔投射40公里光束

南半球規模最大的多元形式藝術節—繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）今年從5月 24 日至 6 月 15 日，連續23晚，2024繽紛雪梨燈光音樂節以「人文」主題，為觀眾帶來精彩絕倫的繽紛燈光、音樂、創意和美食體驗，繼2023年創下歷屆以來最高的觀眾人次後，今年有何新亮點讓人格外期待。

繽紛雪梨燈光音樂節期間，雪梨這座美麗的海港城市將呈現全新的面貌。圖片來源｜新南威爾士州旅遊局

繽紛雪梨燈光音樂節期間，雪梨這座美麗的海港城市將呈現全新的面貌，從環形碼頭（Circular Quay）到雪梨鐵道貨物線（The Goods Line），從令人目眩神迷的燈光藝術裝置，跨流派的音樂表演和創意展示，啟迪思維的創意活動，到令人垂涎的美食。今年雪梨最高的建築雪梨塔（Sydney Tower）上，將投射長達 40 公里的鐳射光束，阿奇博爾德獎（Archibald Prize）得主作品點亮雪梨歌劇院（Sydney Opera House），是最大亮點。

三大推薦玩法

1.漫步市區

2023年阿奇博爾德獎得主作品將點亮雪梨歌劇院。圖片來源｜新南威爾士州旅遊局

2024繽紛雪梨燈光音樂節的裝置和活動場地分佈在雪梨各處，包括環形碼頭、雪梨歌劇院、岩石區、沃爾什灣（Walsh Bay）、達令港、雪梨鐵道貨物線、雪梨皇家植物園等，屆時許多重要地標，都會被幻彩燈光投影，繽紛音樂也通過現場表演、音樂會和 DJ 表演等精心策劃的節目，讓整個雪梨城市鮮活起來，不妨漫步市區，盡情享受魔幻時刻。

2.遊船饗宴

2024繽紛雪梨燈光音樂節期間，可從水岸欣賞沿途的燈光裝置與動態投影。圖片來源｜新南威爾士州旅遊局

雪梨是美麗的港灣城市，沿著水岸欣賞沿途的燈光裝置與動態投影，拍照打卡雪梨最炫彩的一面。最經典的雪梨歌劇院與港灣大橋的組合畫面，將讓人永誌難忘。

透過各式各樣的遊船可以飽覽燈光音樂節期間的水岸風光，例如包含晚餐的豪華雪梨港遊船之旅，或是有導覽的觀光遊船，或是搭乘當地人作為交通工具的雪梨港灣渡輪，不但可以欣賞美麗港灣風光，也可體驗雪梨人的日常。

3.港灣景觀餐廳

繽紛雪梨燈光音樂節展示雪梨和新南威爾士州多樣的美食文化。圖片來源｜新南威爾士州旅遊局

雪梨最美的風景就是面對港灣，一定要找間港灣景觀餐廳，享受最道地的美食美酒，眺望著雪梨歌劇院的繽紛身影。

美食也是繽紛雪梨燈光音樂節的重要元素，展示了雪梨和新南威爾士州多樣的美食文化。Vivid Fire Kitchen 將在新址雪梨鐵道貨物線再次帶來美味佳餚；Danielle Alvarez帶來的A Culinary Canvas，展示澳洲美食界的女性風采；20 多位頂級廚師齊聚Vivid Place Food Trail。

QVB維多利亞女王購物中心有最美百貨公司之譽。圖片來源｜欣傳媒

雪梨不可錯過的打卡景點

來到雪梨，不可錯過的打卡景點，包括QVB維多利亞女王購物中心：它有最美百貨公司之譽，也是19世紀歷史建築，在這裡可以品嘗英式下午茶，購買澳洲必買品牌伴手禮；：Tramsheds是由舊軌道電車倉庫改建，現在成為具風格的美食市集，有農夫市集、小吃名店、新創品牌等；塔隆加海景動物園：想要一邊與澳洲獨有動物近距離接觸？一邊俯瞰雪梨港廣闊的海港風光？塔隆加海景動物園無疑是最好的選擇，來這裡看動物兼打卡。

雪梨網美景點鳥籠街。圖片來源｜雄獅旅遊

行程推薦

來參加繽紛雪梨燈光音樂節，可以單獨深入旅遊雪梨城市，也可以串遊黃金海岸、布里斯本、墨爾本等，在雪梨可以享受水岸風光，也可以漫遊大街小巷，例如好逛的QVB維多利亞女王購物中心、網美景點鳥籠街，或前往鄰近的藍山國家公園、獵人谷酒莊，獲得多重滿足，雄獅旅遊針對繽紛雪梨燈光音樂節推出一系列行程，包括雪梨7日、雪梨黃金海岸8日、雪梨墨爾本8日、雪梨黃金海岸9日、雪梨墨爾本9日，皆安排由專業領隊規劃絕佳路線，尋找最特別的燈光雕塑，早鳥付訂最高折3,000元優惠。

繽紛雪梨燈光音樂節官網

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300899