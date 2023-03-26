一周數位爆報／5招查偷吃嚇壞人！進Meta沒事做爽撈575萬、小米魚缸半年免換水母湯啦！蘋果鐵粉遇三星即刻變心

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

羨慕度：★★★★☆ 小編評語：是不是不要羨慕太早？不過在資遣前能賺到一筆錢好像滿划算的耶（價值觀偏差XD）。

瑪德琳說自己進了Meta的人資部門完全沒有聘新人，卻還是爽領575萬的薪水。圖擷自TikTok

傻眼度：★★★★★ 小編評語：不要鬧耶！我建議可以做一個半年不要沖水的馬桶才厲害！

小米「米家智能魚缸」正式上市，定價約台幣1770元，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國大陸網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

好笑度：★★★★☆ 小編評語：怎麼每次玩一玩都變成另一款遊戲XD。

一名玩家遊玩《惡靈古堡4重製版》體驗版，只拿小刀就可以把喪屍村民格擋彈刀彈到死掉，引起熱議。（TEAR-MeteorK6授權提供）

驚嚇度：★★★★★ 小編評語：有另一半的人先不要看這篇好了（喂）。

有網友表示，男友在前女友身上學到的「5招防偷吃絕招」，其中最強大的是LINE，不僅可以搜尋紀錄還有個功能就算收回或刪除也沒用。LINE示意圖。圖／聯合新聞網

推薦度：★★★★☆ 小編評語：只能說兩大陣營選哪邊都沒關係，用得順最重要！

一名有10年果粉經歷的網友改用三星Galaxy S23 Ultra，列出6大重點讚賞三星，引起熱議。（翻攝自三星官網）

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：Bing你到底想怎樣XDDDDD。

微軟新版Bing搜尋引擎整合聊天機器人ChatGPT人工智慧（AI）技術，部分測試者發現聊天功能的陰暗面，有點像「人格分裂」。示意圖／美聯社

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：突然又覺得Bing怎麼那麼人性化，你是不是工讀生。

AI也要追時事！《聯合新聞網》詢問聊天機器人ChatGPT和新Bing「遇到狒狒該怎麼做」，觀察其回應。（圖／法新社、製圖／聯合新聞網）

傻眼度：★★★☆☆ 小編評語：下次可以弄一個鏡頭是大象外型的嗎（？

華為推出表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，但背後鏡頭模組被笑稱像無尾熊。（翻攝自華為官網、台北市立動物園提供）

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