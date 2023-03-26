一周數位爆報／5招查偷吃嚇壞人！進Meta沒事做爽撈575萬、小米魚缸半年免換水母湯啦！蘋果鐵粉遇三星即刻變心

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一名Meta前員工出面分享自己在這家科技巨擘工作的經歷，她說自己在裡面每天沒事做，卻還是領了19萬美元（約575萬台幣）薪水，讓她超級驚訝。 （繼續閱讀…）
羨慕度：★★★★☆
小編評語：是不是不要羨慕太早？不過在資遣前能賺到一筆錢好像滿划算的耶（價值觀偏差XD）。
你的魚缸多久換一次水呢？小米先前在群眾募資平台「小米眾籌」研發新產品「米家智能魚缸」，現在正式上市，定價399人民幣（約台幣1770元），聲稱可以「半年免換水」，被中國大陸網友酸，應該發明「電子魚」、「想要一個半年免換魚的」。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：不要鬧耶！我建議可以做一個半年不要沖水的馬桶才厲害！
不少遊戲在推出之後都會被玩家搞笑玩成「另一款遊戲」，就連3月24日要發售的《惡靈古堡4 重製版》（《Resident Evil 4》）也難躲過！該遊戲在發售前推出體驗版供玩家試玩，一名玩家試玩時發現，竟然可以把它當成「魂類」遊戲玩，引起熱議。 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★☆
小編評語：怎麼每次玩一玩都變成另一款遊戲XD。
情侶交往後，有些人會因沒安全感或不信任而裝監視app追蹤另一半。一名網友表示，男友在前女友身上學到的「5招防偷吃絕招」，其中最強大的是LINE，不僅可以搜尋紀錄還有個功能就算收回或刪除也沒用，引起不少網友熱烈討論。 （繼續閱讀…）
驚嚇度：★★★★★
小編評語：有另一半的人先不要看這篇好了（喂）。
蘋果（Apple）與安卓（Android）兩大陣營各有擁護者，用戶跳槽使用「敵隊」手機也不是件稀奇的事。一名網友表示，以往蘋果都在硬體上讓他「心動」而換機，但軟體上「一代不如一代」，直到遇上三星（Samsung）今年推出的Galaxy S23 Ultra，才「下定決心離開蘋果」擁抱安卓，列出6重點讚賞S23 Ultra，引起熱議。 （繼續閱讀…）
推薦度：★★★★☆
小編評語：只能說兩大陣營選哪邊都沒關係，用得順最重要！
近日有網友發現，可以透過微軟（Microsoft）的AI機器人「Bing」取得Windows 11的產品金鑰，甚至在測試過後還真的可以使用。經《聯合新聞網》測試，竟真的透過Bing取得Windows 11的產品金鑰（產品序號），甚至連Office 2016版的產品金鑰「也到手」。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：Bing你到底想怎樣XDDDDD。
每日追時事議題，也要和AI聊天機器人ChatGPT和新Bing聊一聊！最近桃園一帶陷入「全猿逃走中」，出逃的狒沸已在桃園大街逃竄近半個月，農業局昨（23）日晚間還拿出智慧科技夜間熱成像儀器搜捕，但未見其蹤跡，民眾該如何防範出現，除了專家見解外，《聯合新聞網》也詢問聊天機器人「該怎麼做」。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：突然又覺得Bing怎麼那麼人性化，你是不是工讀生。
華為（HUAWEI）昨（23）日發表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，除了P60與P60 Pro外，還出了變形版P60 ART，但仔細看背後鏡頭，不僅被網友笑稱鏡頭配置怪怪的，看起來像無尾熊外，「HUAWEI P60 ART」背後更像一台「摔壞」的P60 Pro。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★☆☆
小編評語：下次可以弄一個鏡頭是大象外型的嗎（？
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先前放出風聲預計「3月底訪陸」的蘋果CEO庫克，今（24）日傍晚突然現身北京三里屯，蘋果在大陸的首家Apple Stor...
Intel稍早證實，其共同創辦人、著名「摩爾定律」 (Moore's Law)提出者Gordon Moore，已經在美國夏威夷時間3月24日於自宅過世，享年94歲。
針對微軟收購動視暴雪的收購案，英國競爭暨市場管理局(CMA)稍早認為微軟此筆交易將不構成影響市場競爭，雖然可能部分影響Sony旗下PlayStation市場發展，但由於Sony自身也擁有大量吸引玩家市場的遊戲作品，因此預期造成影響程度有限。
LG在年初CES 2023公布的新款gram筆電，今日 (3/24)在台引進其中新增加的gram Style系列。
在越來越多人工智慧技術應用推陳出新情況下，Mozilla宣布成立名為Mozilla.ai的新創公司，計畫透過社群形式建立可信任，以及獨立開源的人工智慧生態體系，並且投入3000萬美元資金，目標打造安全且透明的自動生成式人工智慧應用技術。
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