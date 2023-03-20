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太懶了！小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」 網酸：理論上可永遠不換

聯合新聞網／ 綜合報導
小米「米家智能魚缸」正式上市，定價約台幣1770元，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國大陸網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）
小米「米家智能魚缸」正式上市，定價約台幣1770元，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國大陸網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

你的魚缸多久換一次水呢？小米先前在群眾募資平台「小米眾籌」研發新產品「米家智能魚缸」，現在正式上市，定價399人民幣（約台幣1770元），聲稱可以「半年免換水」，被中國大陸網友酸，應該發明「電子魚」、「想要一個半年免換魚的」。

小米新產品「米家智能魚缸」日前從群眾募資平台正式上市，該魚缸以一體化集程工藝製成，尺寸為446 x 246 x 295mm，採用16:9的寬螢幕設計，擁有24顆LED白燈及RGB燈泡，可以在魚缸中顯現出太陽光色的變幻效果。

小米「米家智能魚缸」採用16:9的寬螢幕設計，擁有24顆LED白燈及RGB燈泡，可以在魚缸中顯現出太陽光色的變幻效果。（翻攝自小米有品官網）
小米「米家智能魚缸」採用16:9的寬螢幕設計，擁有24顆LED白燈及RGB燈泡，可以在魚缸中顯現出太陽光色的變幻效果。（翻攝自小米有品官網）

官網還提到，搭載5重專業級濾水系統，可過濾細菌，「快速建立缸內生態系統」，減少換水頻率，聲稱「半年免換水」，只要裝水就能養魚，也有「一鍵排水」功能。除此之外，還可透過米家App遠端控制魚缸，並有「遠端自動餵食器」可根據養魚數量和種類設定定時定量自動餵食，最多可持續3個月，聲稱「出門旅行也不怕」。

小米「米家智能魚缸」可一鍵換水。（翻攝自小米有品官網）
小米「米家智能魚缸」可一鍵換水。（翻攝自小米有品官網）

小米「米家智能魚缸」可透過App遠端控制燈光及餵食，聲稱飼料補貨後可維持三個月。（翻攝自小米有品官網）
小米「米家智能魚缸」可透過App遠端控制燈光及餵食，聲稱飼料補貨後可維持三個月。（翻攝自小米有品官網）

該產品引起中國大陸網友討論，有網友認為約台幣1770元的價格滿划算，且適合「懶人專用」、「新手快樂缸」、「從小沒養活過任何動物的我，感覺自己又行了。」

也有網友大酸買了這魚缸就會變成「3天換水、7天換魚。」、「理論上可以一直不換水，只要換魚就行了。」、「少了一鍵炸魚功能」、「半年後，把魚撈出來一看，魚臉都綠了（指太多青苔）。」、「建議小米開 電子魚，不需要人工餵養的，24小時自己游來游去就行。」還反串表示「為啥我養的魚喜歡肚皮朝上睡覺。」

小米「米家智能魚缸」可透過App遠端控制燈光及餵食，聲稱飼料補貨後可維持三個月。（翻攝自小米有品官網）
小米「米家智能魚缸」可透過App遠端控制燈光及餵食，聲稱飼料補貨後可維持三個月。（翻攝自小米有品官網）

魚缸 群眾募資 小米

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