影音／里昂也會《隻狼》格檔？《惡靈古堡4重製版》靠小刀彈刀彈死喪屍…網笑翻
不少遊戲在推出之後都會被玩家搞笑玩成「另一款遊戲」，就連3月24日要發售的《惡靈古堡4重製版》也難躲過！該遊戲在發售前推出體驗版供玩家試玩，一名玩家試玩時發現，竟然可以把它當成「魂類」遊戲玩，引起熱議。
一名玩家在臉書社團「黑暗靈魂X血源詛咒X隻狼X仁王X艾爾登法環X臥龍 遠古血魂王城」貼出《惡靈古堡4重製版》的體驗版遊玩影片，影片中可見主角里昂前往村莊時遇上喪屍村民，僅拿著小刀的他竟可以靠彈刀（謎之因：也可叫它盾反、格檔XD），讓喪屍村民「彈到死掉」，讓他直呼「原來如此有刀可以格擋、 可以處決，是魂系列。」引起熱議。
他向《聯合新聞網》表示，印象中以前玩過的舊版《惡靈古堡4》未有彈刀功能，「最近體驗版剛出突然發現到可以彈村民的武器」，並表示未來正式版登場後，若小刀沒有耐久值（意即不會損壞），就有機會可一路通關，成為「最強武器」。
該影片也引起熱議，網友表示驚嘆小刀竟然可以化解村民的攻擊，笑稱是里昂是「卑鄙的外國人」、「根本生化靈魂」、「請卡普空（CAPCOM）加入槍反，謝謝。」、「村民的體幹值怎麼還沒被打滿？我想看里昂小刀處決技啊。」、「喪屍之恥XD」、「格檔電鋸才經典」，還有人笑稱「脖子折斷都不會死的村民，竟然迴旋踢兩次就死了。」
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