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10年果粉遇見三星Galaxy S23 Ultra變心了 列6重點「決心離開蘋果」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名有10年果粉經歷的網友改用三星Galaxy S23 Ultra，列出6大重點讚賞三星，引起熱議。（翻攝自三星官網）
一名有10年果粉經歷的網友改用三星Galaxy S23 Ultra，列出6大重點讚賞三星，引起熱議。（翻攝自三星官網）

蘋果（Apple）與安卓（Android）兩大陣營各有擁護者，用戶跳槽使用「敵隊」手機也不是件稀奇的事。一名網友表示，以往蘋果都在硬體上讓他「心動」而換機，但軟體上「一代不如一代」，直到遇上三星Samsung）今年推出的Galaxy S23 Ultra，才「下定決心離開蘋果」擁抱安卓，列出6重點讚賞S23 Ultra，引起熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的MobileComm版發文表示，一開始使用Sony的手機，隨後因碰到同學使用的iPhone 4感到相當流暢，因而換成iPhone 5手機，到現在使用蘋果手機已有10年之久，他從iPhone 5一路升至iPhone 13 Pro，雖然流暢度「確實是實打實的提升」，硬體也有感升級，但軟體部份一代不如一代，「沒讓我感覺到有什麼突破的地方」。

蘋果iPhone 13 Pro系列為2021年推出的蘋果手機。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 13 Pro系列為2021年推出的蘋果手機。（翻攝自蘋果官網）

螢幕與手感

他提到，加上每次蘋果iOS系統更新時，都會有大大小小的問題，因而萌生換陣營的念頭，今年改用三星Galaxy S23 Ultra後「決心離開蘋果」，使用1周心得列出6大重點。第1點為螢幕與手感，認為「從瀏海換成觀音痣在觀看影片上真的舒服不少」，雖然6.8吋的S23 Ultra大了一些，但手感比iPhone 13 Pro更好，「在配重上，三星真的比蘋果做的優秀。」

解鎖、順暢度

第2點解鎖部份，他雖然覺得三星的超聲波指紋解速的速度與成功率還算滿意，但仍認為蘋果的Face ID更為方便，「Face ID幾乎不用擔心解鎖失敗，指紋解鎖倒是三不五時會感應不良。」第3點為順暢度，三星S23 Ultra幾乎可以120Hz，「相較蘋果真的不是流暢一點半點」，唯獨在切換App上蘋果仍然流暢，「但瑕不掩瑜」。

三星Galaxy S23 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy客製化處理器，讓整體性能提升。（翻攝自三星官網）
三星Galaxy S23 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy客製化處理器，讓整體性能提升。（翻攝自三星官網）

續航、拍照

第4點為續航和發熱，表示使用iPhone 13 Pro逛逛臉書或PTT有時候機身會溫溫的，不帶行動電源會擔心是否可以「撐回家」，但S23 Ultra在太陽底下機身才會微溫，假日白天出門到晚上仍有40%以上電量；第5點照相，他認為iPhone 13 Pro拍照較為寫實，「得後製一下才好po」，但S23 Ultra雖然拍出來的效果有些鮮豔，而S23U的效果相較下有點鮮豔，「但隨拍隨po確實讓我方便很多」。

系統自由度

最後為系統部份，他表示，iOS系統為蘋果護城河，但在護城河內自由度就會被侷限，「很多地方沒辦法自定義，得靠蘋果把拔哪天心情好開放施捨給你。」而三星手機有很多地方都能自定義，「我自己是蠻喜歡慢慢把手機變成自己的形狀」，不過關於這項未有誰優誰劣，「手機終究是自己要用的，自己用的爽才是真理。」

該文引起討論，網友認為「水果（指蘋果）都要直上Pro Max才不耗電」、「明年我也想換S23 Ultra，水果膩了。」、「蘋果的配重集中在上半部鏡頭那邊，拿起來確實會比較沉。」、「我也覺得S23這代應該是近幾年最值得買的一代了，讓我都有點想跳回安卓。」也有網友表示，iPhone 13 Pro為6.1吋螢幕，應該要拿6.7吋的13 Pro Max比較，「（這樣）s23u就輸了，Pro續航本來就差。」

三星 Samsung iPhone 13 Pro Galaxy S23 Ultra Apple

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