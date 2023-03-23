快訊

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

宏國外長率團出訪大陸 我外交部立刻召回駐宏都拉斯大使

上班閒閒沒事幹！她進Meta半年爽賺575萬 缺額現況曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
瑪德琳說自己進了Meta的人資部門完全沒有聘新人，卻還是爽領575萬的薪水。圖擷自TikTok
瑪德琳說自己進了Meta的人資部門完全沒有聘新人，卻還是爽領575萬的薪水。圖擷自TikTok

一名Meta前員工出面分享自己在這家科技巨擘工作的經歷，她說自己在裡面每天沒事做，卻還是領了19萬美元（約575萬台幣）薪水，讓她超級驚訝。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名Meta前員工瑪德琳（Madelyn Machado）在TikTok上分享自己應徵進臉書母公司的經歷。她說自己當時是在人資部門工作，照理來說應該要徵募新血，不過主管卻要她什麼都別做。

瑪德琳在Meta工作半年，總共領了19萬美元的薪水，但因為主管要她什麼都別做，所以她等於是整天「閒閒沒事幹」就領進高薪。她說當時主管告訴她，公司預計半年到一年內不增聘新人。而這樣的爆料內容也跟近期祖克柏（Mark Zuckerberg）的發言相符合。

上週二（14日）Meta首席執行長祖克柏宣布，在去年12月裁掉11000人之後，今年預計將再裁員一萬人。

報導指出，過去兩年祖克柏為開發元宇宙投入至少100億美元（約3030億台幣），由於開發元宇宙不斷虧損，加上廣告收入持續下滑，祖克柏只好繼續裁員削減成本。

雖然瑪德琳只撐了半年，但她仍誇獎該公司的員工培訓體制十分完善。她說這份工作很特別，當時招聘團隊的所有人都是新人，她們也沒有再招募任何新血，但卻還是有開不完的會。不過離開Meta的她仍說自己非常懷念這份工作，言談中充滿對老東家的不捨。

Meta 元宇宙 祖克柏

延伸閱讀

影／想要好身材想瘋！ 他健身狂吃「狗飼料」：豐富蛋白質

「收買」空服員？ 男子樂曝機上升級小撇步 換來寬敞機位

未來弟媳要她無償出借婚紗 女子怒嗆「沒錢就別結婚」

影／穿緊身褲送小孩上學 辣媽發現屁屁被看光超尷尬

相關新聞

上班閒閒沒事幹！她進Meta半年爽賺575萬 缺額現況曝光

一名Meta前員工出面分享自己在這家科技巨擘工作的經歷，她說自己在裡面每天沒事做，卻還是領了19萬美元（約575萬台幣）薪水，讓她超級驚訝。

蘋果AR/VR頭戴裝置終於見到「實體」！內部零件圖外洩 傳6月亮相

蘋果（Apple）終於要推出首款AR／VR頭戴式裝置了嗎？根據外媒流出的最新零件圖片顯示，一個疑似可以服貼使用者眼睛形狀的零件，讓人懷疑可能就是頭戴式裝置，引發網友討論。而這個新裝置預計將在6月的WWDC開發者大會亮相。

G Camp新創企業前進美國奧斯汀SXSW 搶攻千萬美元商機

全球最大互動科技與藝術盛會SXSW(South by Southwest)，今年3月10日至19日於美國德州奧斯汀展開為...

蘋果新專利：一款可模組化更換的無線充電配件

依照美國商標與專利局公佈文件，在蘋果申請獲准、編號US 20230080598 A1的專利中，描述一款可模組化更換的無線充電配件。

陳珊妮新歌誰唱的？AI生成歌聲超擬真

陳珊妮新歌是AI唱的！金曲音樂人陳珊妮14日發行新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日於記者會揭曉，這首歌不是她本人唱的，而是透過模擬她聲音的AI所唱的...

全球僅1002人獲頭銜 台灣就有14位！揭谷歌最神祕計畫「開發者專家群如智囊團」

谷歌自2012年啟動開發者專家計畫，獲得認證的軟體技術專家，能享有專屬的活動和福利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦