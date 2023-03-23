上班閒閒沒事幹！她進Meta半年爽賺575萬 缺額現況曝光

一名Meta前員工出面分享自己在這家科技巨擘工作的經歷，她說自己在裡面每天沒事做，卻還是領了19萬美元（約575萬台幣）薪水，讓她超級驚訝。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名Meta前員工瑪德琳（Madelyn Machado）在TikTok上分享自己應徵進臉書母公司的經歷。她說自己當時是在人資部門工作，照理來說應該要徵募新血，不過主管卻要她什麼都別做。

瑪德琳在Meta工作半年，總共領了19萬美元的薪水，但因為主管要她什麼都別做，所以她等於是整天「閒閒沒事幹」就領進高薪。她說當時主管告訴她，公司預計半年到一年內不增聘新人。而這樣的爆料內容也跟近期祖克柏（Mark Zuckerberg）的發言相符合。

上週二（14日）Meta首席執行長祖克柏宣布，在去年12月裁掉11000人之後，今年預計將再裁員一萬人。

報導指出，過去兩年祖克柏為開發元宇宙投入至少100億美元（約3030億台幣），由於開發元宇宙不斷虧損，加上廣告收入持續下滑，祖克柏只好繼續裁員削減成本。

雖然瑪德琳只撐了半年，但她仍誇獎該公司的員工培訓體制十分完善。她說這份工作很特別，當時招聘團隊的所有人都是新人，她們也沒有再招募任何新血，但卻還是有開不完的會。不過離開Meta的她仍說自己非常懷念這份工作，言談中充滿對老東家的不捨。

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