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「華為美學」嚇壞網友！鏡頭模組撞臉無尾熊、P60 ART背後像「摔壞的手機」

聯合新聞網／ 綜合報導
華為推出表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，但背後鏡頭模組被笑稱像無尾熊。（翻攝自華為官網、台北市立動物園提供）
華為推出表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，但背後鏡頭模組被笑稱像無尾熊。（翻攝自華為官網、台北市立動物園提供）

華為（HUAWEI）昨（23）日發表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，除了P60與P60 Pro外，還出了變形版P60 ART，但仔細看背後鏡頭，不僅被網友笑稱鏡頭配置怪怪的，看起來像無尾熊外，「HUAWEI P60 ART」背後更像一台「摔壞」的P60 Pro。

華為的HUAWEI P60、P60 Pro與P60 ART都支援雙向北斗衛星發送消息的服務，在地面未有手機訊號時，可透過App發送文字、狀態及所在位置，更能收到對方回覆訊息。鏡頭部份各配置3鏡頭，主鏡頭最高4800萬畫素，主打「超聚光」的低光源拍攝體驗。

華為推出表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，但背後鏡頭模組被笑稱像無尾熊。（翻攝自華為官網、台北市立動物園提供）
華為推出表旗艦手機「HUAWEI P60」系列，但背後鏡頭模組被笑稱像無尾熊。（翻攝自華為官網、台北市立動物園提供）

華為在P60系列推出特別版「HUAWEI P60 ART」，外型與P60差不多，增加了些微重量、在鏡頭模組上改為不規則的橢圓形模樣，官網聲稱為「藝術美學」、「勾勒出島嶼形狀」，也因此變得更凸，其中超廣角鏡頭提升至4000萬素，但仍遭到網友批評「華為美學」真的一言難盡。

華為還推出特別版「HUAWEI P60 Art」強調藝術美學，鏡頭模組為不規則的橢圓形設計，被網友笑稱鏡頭模組是不是「摔到了」。（翻攝自華為官網）
華為還推出特別版「HUAWEI P60 Art」強調藝術美學，鏡頭模組為不規則的橢圓形設計，被網友笑稱鏡頭模組是不是「摔到了」。（翻攝自華為官網）

中國大陸網友表示，把手機橫放就變成「表情包」、「鏡頭佈局說不出來的彆扭，感覺怪怪的，但又覺得蠻好看。」、「看到這麼多人吐槽醜，感嘆人的審美終於恢復正常了。」

中國大陸網友稱華為的「HUAWEI P60」系列，橫放會變成「表情包」。（翻攝自華為官網）
中國大陸網友稱華為的「HUAWEI P60」系列，橫放會變成「表情包」。（翻攝自華為官網）

回到台灣，PTT網友表示背後的鏡頭模組撞臉「無尾熊」、「鏡頭擺法又要迎來戰國時代了嗎？」更有人開玩笑表示P60 ART「背蓋是做過跌落測試？」、「看起來像摔到了」，換句話說P60 Art的鏡頭模組就像是「摔壞的」P60 Pro。另外也有網友批評華手機已遭美國制裁，「2023沒有5G的手機還想賣啊」、「8g1（處理器）賣8g2的價格，還只有4G沒5G，這哪招？」

華為「HUAWEI P60 Pro」共有4種顏色。（翻攝自華為官網）
華為「HUAWEI P60 Pro」共有4種顏色。（翻攝自華為官網）

華為 手機 5G 無尾熊

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