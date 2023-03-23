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5招防偷吃絕招！ LINE超強大「收回也沒用」 網怕爆：別被女友看到

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，男友在前女友身上學到的「5招防偷吃絕招」，其中最強大的是LINE，不僅可以搜尋紀錄還有個功能就算收回或刪除也沒用。LINE示意圖。圖／聯合新聞網
有網友表示，男友在前女友身上學到的「5招防偷吃絕招」，其中最強大的是LINE，不僅可以搜尋紀錄還有個功能就算收回或刪除也沒用。LINE示意圖。圖／聯合新聞網

情侶交往後，有些人會因沒安全感或不信任而裝監視app追蹤另一半。一名網友表示，男友在前女友身上學到的「5招防偷吃絕招」，其中最強大的是LINE，不僅可以搜尋紀錄還有個功能就算收回或刪除也沒用，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她和男朋友剛交往時，因對方認為她個性比較愛玩，因此使用了各種監視技能，於是她分享了男友從前女友學到的「5招防偷吃技能」：

1.定位

雖然定位關掉就不會被發現，但有個追蹤軟體是關掉後會被發現，而且出門路線一覽無遺，所以偷偷繞去什麼地方也會被發現。

2.相簿

在相簿隨便挑幾張照片再按分享，分享的推薦對象就是最近聊天的人。

3.螢幕使用畫面

開啟螢幕使用時間會記錄什麼時間用了什麼程式、用多久，若有偷下載交友軟體剛剛刪掉的話，一樣會有紀錄，但過一會就沒有了。

4.緊急聯絡人

把對方的緊急聯絡人設成自己，就沒有任何理由沒聽到所以沒接電話，因為關靜音手機還是會響，而且響超大聲。

5.LINE

LINE可以搜尋通話紀錄，使用搜尋看對方搜了什麼，甚至可以看最近使用貼圖來看使否有傳過曖昧貼圖，就算刪除或收回訊息也沒用，只要打開電腦版紀錄一樣會出來，還可以用螢幕分享來突擊檢查。

最後，原po也表示，這些方法都是男友的前女友對他做的事，甚至用了4個程式查他的定位，怕其中一個出現Bug，但現在很信任她所以不會再做這些事，「我沒做對不起他的事情怎麼查是無所謂，而且查不到東西他也安心，久了就信任也不查了」。

網友紛紛表示，「你們是在交往還是在諜報治安戰？？」、「聽起來蠻痛苦的，談個戀愛這麼不信任對方」、「為什麼科技越發達，人與人之間的信任感卻越來越低了？兩個人走到一起連最基本的信任都無法維繫，連一點隱私權都沒有」、「兩個相愛的人究竟犯什麼錯，需要愛得如此折磨」、「交往還是要有隱私，結婚後也是」、「⋯要來國安局上班嗎？」、「希望這篇別被我女友看到」。

有網友則表示，「雖然有點變態，但我很喜歡這種模式欸，若對方都不想知道我在哪裡、我在幹嘛，我就會覺得不被重視，嗚嗚嗚」、「雖然很病態，但很實用」、「第五點好像蠻方便的，不是為了查崗，是為了叫醒睡著就跟死豬差不多的另一半（比如我」。

不過，有網友想到破解方法，「先選一張照片按分享，下面會出現常聊天的人，長按你不想被發現的人的頭貼會出現『減少建議』選項，按下去就解決， 螢幕使用時間可以至設定那邊關閉」、「iPhone的隱藏相簿，我之前把前女友的合照全部都放在隱藏相簿，某天我女友看了YouTube不知道啥影片，就是在講iPhone隱藏相簿的東西，結果當天晚上我睡著後…」。

LINE 情侶 交友軟體

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