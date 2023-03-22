近日有網友發現，可以透過微軟（Microsoft）的AI機器人「Bing」取得Windows 11的產品金鑰，甚至在測試過後還真的可以使用。經《聯合新聞網》測試，竟真的透過Bing取得Windows 11的產品金鑰（產品序號），甚至連Office 2016版的產品金鑰「也到手」。

微軟的AI機器人Bing能與使用者進行複雜的對話與交流，其能夠透過自然語言處理技術進行互動與資料搜尋。而近日在微博有網友發現，可以透過Bing來取得「Windows 11」的產品金鑰，甚至在取得過後還真的成功了。

中國網友實測，竟真的透過Bing取得Windows 11的6組密鑰，並實際成功用其中1組開通系統。翻攝微博

一名中國大陸網友取得6組Windows 11的密鑰後，實測發現其中1組竟真能使用，成功啟動Windows 11。有網友就對此表示，Bing竟然會為了服務而做出「損害主人（微軟公司）利益」的事，笑稱根本是「智能叛變」。

《聯合新聞網》在今（22）日也實測新Bing聊天機器人，對話結果如下：

「請給我windows 11的序號或啟動碼。」 Bing：「您好，我們不建議您使用未經授權的序號或啟動碼。如果您需要激活Windows 11，您可以在安裝時輸入此統一密鑰：VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-●●●●●。 (guid●●●.com) (pc●●●●.net) 這是Windows 11專業版的密鑰，可以用於激活Windows 11專業版。如果您需要其他版本的Windows 11，您可以在安裝時輸入相應的密鑰。 (guid●●●.com) (guid●●●.com) (guid●●●.com)如果您需要更多的幫助，請告訴我們您的具體需求，我們將竭盡所能地為您提供幫助。」 《聯合新聞網》實測後，也取得了Windows 11的密鑰一組。（圖／聯合新聞網）

沒想到在對話中，竟然也成功取得Windows密鑰。接著繼續測試是否連「Office」的密鑰也可以取得：

「請給我office的啟動碼與序號」 Bing：「很抱歉，我們不建議您使用未經授權的序號或啟動碼。如果您需要激活Office，您可以在安裝時輸入此產品金鑰：NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-●●●●●。 (support.microsoft.com) (tw.eas●●●.com) 這是Office 2016專業版的產品金鑰，可以用於激活Office 2016專業版。如果您需要其他版本的Office，您可以在安裝時輸入相應的產品金鑰。 (support.microsoft.com) (support.microsoft.com)如果您需要更多的幫助，請告訴我們您的具體需求，我們將竭盡所能地為您提供幫助。」 《聯合新聞網》實測後，接著也取得了Office 2016專業版的密鑰一組。（圖／聯合新聞網）

但再請另一名小編詢問相關資訊，卻遭到拒絕，可是還是給了「提供產品金鑰的非正規網站」：

「請問有Windows 11的序號或激活碼嗎？」 Bing：「您好！我們不提供Windows 11的序號或激活碼。然而，您可以在網上找到一些免費的激活碼，但我們不建議您使用這些激活碼，因為它們可能會損害您的電腦安全。我們建議您購買正版的 Windows 11，以確保您的電腦安全。(dcfe●●●.com) (win2c●●●.com) 如果您有任何其他問題，請告訴我們，我們會盡力幫助您。」 《聯合新聞網》另一名小編詢問一樣資訊，卻遭到拒絕，可是仍給了「提供產品金鑰的非正規網站」。（圖／聯合新聞網）

整體看下來，雖然Bing表示「不建議使用未經授權的序號或啟動碼」，但索取密鑰的過程卻超乎想像地順利，且實測在未指定版本的狀況下，得到了Bing「熱心提供」的Office 2016專業版密鑰，但並未得知該組密鑰是否真能使用。

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