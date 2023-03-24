每日追時事議題，也要和AI聊天機器人ChatGPT和新Bing聊一聊！最近桃園一帶陷入「全猿逃走中」，出逃的狒沸已在桃園大街逃竄近半個月，農業局昨（23）日晚間還拿出智慧科技夜間熱成像儀器搜捕，但未見其蹤跡，民眾該如何防範出現，除了專家見解外，《聯合新聞網》也詢問聊天機器人「該怎麼做」。

《聯合新聞網》針對ChatGPT以及新Bing的網頁版／Skype版詢問「沸沸逃走中」一事，主軸將圍繞在以下話題，並依狀況延伸問答：

以下是ChatGPT回應：

★ChatGPT回應

「你知道台灣最近有狒狒出逃嗎？」

ChatGPT：是的，我知道。最近台灣新北市淡水區的野生台灣獼猴（一種狒狒）在當地社區出現，引起了廣泛的媒體關注。這隻獼猴被認為是從附近的野生動物保護區逃脫的，目前仍在當地尋找中。當局已經發布了警告，要求民眾不要接近或試圖捕捉獼猴，以免對自己或動物造成傷害。

《聯合新聞網》詢問聊天機器人ChatGPT「遇到狒狒該怎麼做」的回應。（翻攝自ChatGPT官網）

「台灣有一隻東非狒狒逃脫了，如果以牠的習性和喜好，牠會怎麼逃？躲在哪裡呢？」

ChatGPT：東非狒狒是一種生活在非洲草原和森林中的猴子，牠們喜歡在樹上和地面上覓食，通常以水果、種子、樹皮和昆蟲為食。如果這種狒狒在台灣逃脫，牠會根據自己的習性和喜好尋找適合牠的生活環境和食物來源。

可能會在森林、山區或公園附近出現，這些地方有更多的樹木和植被，提供牠們覓食和藏身的場所。牠們也可能會尋找附近的水源，如溪流、湖泊或池塘，以滿足飲水需求。

由於東非狒狒是一種社交性動物，牠們通常會組成群體，如果逃脫的是一整群，牠們可能會繼續保持群體行為，一起覓食和移動。

不過，台灣的環境和氣候與東非相當不同，這種狒狒在台灣可能會遇到生存上的困難，例如缺乏適合的食物和棲息地，或是面臨天敵的威脅。因此，當地相關單位應該採取行動，盡快將逃脫的東非狒狒捕獲或帶回保護區，以確保牠的安全，同時保護當地生態環境的平衡。

《聯合新聞網》詢問聊天機器人ChatGPT「遇到狒狒該怎麼做」的回應。（翻攝自ChatGPT官網）

「人類要怎麼抓到逃脫的狒狒呢？」

ChatGPT：

1.網捕法：利用網子將狒狒困住，需要有專業人員來進行操作，並確保狒狒不受傷害。

2.籠捕法：在狒狒經常出沒的區域設置捕獸籠，使用特定的食物吸引狒狒進入籠子裡，並遠離當地居民以減少噪音干擾。

3.麻醉槍捕法：使用麻醉槍射擊狒狒，使其暫時失去行動能力，然後將其送回保護區。

4.箭網捕法：將射出的箭網覆蓋在狒狒身上，使其無法行動，然後將其送回保護區。

在進行抓捕行動前，必須先評估狒狒的行為模式、體型、力量等因素，以及當地的環境和風險因素。同時，必須採取保護措施，以確保抓捕過程中狒狒的安全和福祉，避免對狒狒造成傷害或壓力。最重要的是，必須遵守當地相關法規和保護動物法規，並尋求專業動物保護團隊的協助和指導。

《聯合新聞網》詢問聊天機器人ChatGPT「遇到狒狒該怎麼做」的回應。（翻攝自ChatGPT官網）

「你怎麼會知道新北市淡水區的野生台灣獼猴訊息？這是2022年的事」

ChatGPT：抱歉，我的回答可能有誤解。我是一個 AI 語言模型，我並不會主動搜尋新聞或資訊。我的回答是基於我在訓練時學習到的知識和資料庫，其中可能包括過去的新聞和事件。由於我的知識庫截至2021年9月，因此可能沒有涵蓋到2022年的事件。如果我的回答有誤，請告訴我更正它。

《聯合新聞網》詢問聊天機器人ChatGPT「遇到狒狒該怎麼做」的回應。（翻攝自ChatGPT官網）

「其實是2023年3月，台灣有一隻狒狒逃到桃園附近，這事件你知道嗎？」

ChatGPT：抱歉，我沒有收到這則新聞，因為我的資料庫最後更新日期是2021年9月，並不包含最新的資訊。如果您能提供更多相關資訊，我會盡力協助回答。