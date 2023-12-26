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三大國際賽表現亮眼 體育署放眼巴黎奧運、帕運備戰 

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署放眼明年巴黎奧運、帕運備戰。記者劉肇育／攝影
體育署放眼明年巴黎奧運、帕運備戰。記者劉肇育／攝影

在今年完成成都世大運、杭州亞運、亞帕運三大賽事後，體育署積極投入備戰明年巴黎奧運、帕運培訓工作，體育署署長鄭世忠今天表示，除了奧運黃金計畫持續運作外，也將輔導中華帕拉林匹克總會研擬選手分級原則，將依備戰選手級別分別提供個別化服務，打造選手最佳堅實後盾。

今年我國運動員在成都世大運、杭州亞運、亞帕運三大國際綜合運動賽會表現搶眼，鄭世忠今天出席年終體育記者座談會時，除了回顧過去一年我國體育表現外，也展望明年，「很高興今年三大賽會，我們表現一屆比一屆好，接下來我們也將積極備戰巴黎奧運，希望協助選手爭取更好成績。」

對於我國好手目前已經取得巴黎奧運6個運動種類16個參賽席次，體育署也持續推動黃金計畫給予支持，並經競技強化委員會遴選13個運動種類總計75位精英選手實施客製化專案培訓方案，加上運科中心以科學化設備、組成醫療小組全力支援選手，提升培訓及參賽效益。

除了巴黎奧運外，我國在巴黎帕運也已經取得2個運動種類、3個參賽席次，並擬定提升帕運備戰選手日常零用金（含生活經貼）與奧運選手一致，並將比照黃金計畫研擬選手分級原則，提供個別化服務。

鄭世忠指出，為了使特定體育團體有更進階的良善治理，並鼓勵自主籌措財源，近期修正發布的「全國性體育團體經費補助辦法」，如經教育部依法規考核前一年度會計及財務健全項目通過者，該團體執行計畫產生其他衍生收入之結餘得免予繳回，留供推展體育之用。

帕運 體育署 成都世大運

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