快訊

發錢了！新制勞退分紅今入帳 逾半數勞工分配超過2萬元

堅持「碰撞」和「撞船」不同 管碧玲：我不是棄車保帥的人

出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

籃球／克拉克橫掃男女籃 打破NCAA高懸54年得分紀錄

中央社／ 洛杉磯3日專電
女籃明星克拉克打破高懸54年得分紀錄。 路透社
女籃明星克拉克打破高懸54年得分紀錄。 路透社

22歲女籃明星克拉克（Caitlin Clark）今天打破高懸54年得分紀錄，她大學4年累計得分達3685分，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃賽事，克拉克代表的愛荷華大學（University of Iowa）今天以93比83擊敗俄亥俄州立大學（Ohio State University）。她在第二節的罰球打破紀錄。

超長距離三分球是克拉克的招牌武器，在她的精華片段中，很多球甚至才過中場沒幾步就出手，長程火砲命中籃框；球風常被拿來與美國職籃NBA球星柯瑞（Stephen Curry）相比。

克拉克於2月15日先是打破普蘭（Kelsey Plum）保持3527分女籃紀錄，今天單場拿下35分，大學生涯130場累計3685分，打破男籃選手馬拉維奇（PeteMaravich）保持，全美大學體育聯盟（NCAA）高懸54年的紀錄。

馬拉維奇在1970年代表路易斯安那州立大學（Louisiana State University）創下3667分紀錄。

克拉克接受轉播單位的現場訪問時，談到第2節以罰球打破紀錄的心情。她說，當下沒有把紀錄放在心上，直到播報員宣布、全場觀眾都在歡呼，她才意識到。

克拉克成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。 路透通訊社
克拉克成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。 路透通訊社

克拉克將她的成就歸功教練、隊友，「如果沒有你們就沒有現在這一切」。她回憶4年前展開大學籃球生涯，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，面對沒有觀眾的球場比賽，到現在「想要拿到一張門票進來看我們比賽幾乎不可能」。

身為籃球界的頂尖女子運動員，她感謝觀眾對女子籃球的支持，「我不知道你們是否知道，你們對女子籃球及女性運動的支持，你們正在改變它，你們正在幫助我們改變它」。

2日剛刷新NBA生涯得分紀錄達4萬分的球星詹姆斯（LeBron James）也在社群平台X上祝賀克拉克成為大學籃壇的總得分紀錄保持人。

美媒指出，克拉克超長距離三分球將女籃賽事帶入另一個境界，吸引觀眾目光。

克拉克與愛荷華大學女籃去年打進NCAA冠軍賽，雖然輸給路易斯安那州大，但比賽精彩打破歷年收視紀錄，超過900萬人收看，愛荷華女籃比賽門票飆漲到一張5000美元（約新台幣16萬元）。

克拉克為球迷簽名。 路透社
克拉克為球迷簽名。 路透社

籃球

延伸閱讀

NCAA／狂！大學「女柯瑞」單場8記三分球再登史上得分后

李強見美商會會長：「脫鉤斷鍊」不符合雙方根本利益

MLB／內在美被看光光！新球衣負評如潮「透視褲」掀反彈

波音又出事！聯合航空客機「機翼破裂」 緊急改道降落無人傷

相關新聞

T1聯盟／最後12.5秒致勝球 戰神險勝獵鷹

職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹隊回到主場迎敵，前天3分差力退高雄全家海神隊，昨挑戰「背靠背」連勝一度看到勝利曙光，但對手台新戰...

籃球／克拉克橫掃男女籃 打破NCAA高懸54年得分紀錄

22歲女籃明星克拉克（Caitlin Clark）今天打破高懸54年得分紀錄，她大學4年累計得分達3685分，成為NCA...

T1聯盟／「騎馬射箭」飆致勝球 曹薰襄：想不到吧！

昨天結束和新北中信特攻的「雙北大戰」，台北戰神馬上驅車南下，今天在台南台鋼獵鷹主場嘉藥紹宗體育館以92：90帶走勝利，球...

UBA／健行延續晉級4強傳統 劉丞勳達成目標

健行科大自104學年度升上UBA大專籃球聯賽公開男一級後，成為4強固定班底，今天8強賽以60比52擊敗輔仁大學後，延續這...

T1聯盟／錯過絕殺出手 獵鷹新教頭：很多要修正

結束客場6連戰的台南台鋼獵鷹隊，本周回到台南嘉藥紹宗體育館舉辦「ONE LOVER」女力主題周，昨天首戰以3分差力退高雄...

PLG／部長絕殺衛冕軍！周儀翔壓哨三分彈救了領航猿

最後1.5秒、落後1分，桃園璞園領航猿隊「交通部長」周儀翔接到球後運一下後在弧頂出手，飆進戲劇性「絕殺」三分球，硬是以9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。