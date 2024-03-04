籃球／克拉克橫掃男女籃 打破NCAA高懸54年得分紀錄

22歲女籃明星克拉克（Caitlin Clark）今天打破高懸54年得分紀錄，她大學4年累計得分達3685分，成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。

全美大學體育聯盟（NCAA）女籃賽事，克拉克代表的愛荷華大學（University of Iowa）今天以93比83擊敗俄亥俄州立大學（Ohio State University）。她在第二節的罰球打破紀錄。

Caitlin Clark is now the All Time Leading Scorer in NCAA History. HER.

pic.twitter.com/VoJyk1erdk — Barstool Sports (@barstoolsports) 2024年3月3日

超長距離三分球是克拉克的招牌武器，在她的精華片段中，很多球甚至才過中場沒幾步就出手，長程火砲命中籃框；球風常被拿來與美國職籃NBA球星柯瑞（Stephen Curry）相比。

克拉克於2月15日先是打破普蘭（Kelsey Plum）保持3527分女籃紀錄，今天單場拿下35分，大學生涯130場累計3685分，打破男籃選手馬拉維奇（PeteMaravich）保持，全美大學體育聯盟（NCAA）高懸54年的紀錄。

馬拉維奇在1970年代表路易斯安那州立大學（Louisiana State University）創下3667分紀錄。

克拉克接受轉播單位的現場訪問時，談到第2節以罰球打破紀錄的心情。她說，當下沒有把紀錄放在心上，直到播報員宣布、全場觀眾都在歡呼，她才意識到。

克拉克成為NCAA史上無論男女總得分最高的籃球員。 路透通訊社

克拉克將她的成就歸功教練、隊友，「如果沒有你們就沒有現在這一切」。她回憶4年前展開大學籃球生涯，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，面對沒有觀眾的球場比賽，到現在「想要拿到一張門票進來看我們比賽幾乎不可能」。

身為籃球界的頂尖女子運動員，她感謝觀眾對女子籃球的支持，「我不知道你們是否知道，你們對女子籃球及女性運動的支持，你們正在改變它，你們正在幫助我們改變它」。

2日剛刷新NBA生涯得分紀錄達4萬分的球星詹姆斯（LeBron James）也在社群平台X上祝賀克拉克成為大學籃壇的總得分紀錄保持人。

CONGRATS @CaitlinClark22 on becoming the All-Time leading scorer!! 🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣🪣. 🙏🏾🫡👑 — LeBron James (@KingJames) 2024年3月3日

美媒指出，克拉克超長距離三分球將女籃賽事帶入另一個境界，吸引觀眾目光。

克拉克與愛荷華大學女籃去年打進NCAA冠軍賽，雖然輸給路易斯安那州大，但比賽精彩打破歷年收視紀錄，超過900萬人收看，愛荷華女籃比賽門票飆漲到一張5000美元（約新台幣16萬元）。