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中職／郭郁政清骨刺光速歸隊 隊友驚訝：怎麼那麼快
味全龍隊郭郁政開刀清除手肘骨刺後，在昨天重返一軍名單，超快速歸隊原因，葉總形容他的骨刺「是珍珠不是珊瑚」，其他動過同樣手術的隊友也都問郭郁政：「怎麼那麼快？」
郭郁政原本是龍隊今年先發輪值人選之一，但因2月進行骨刺手術，導致延後開季，他表示：「當然會覺得可惜，但是當時真的很不舒服，跟教練討論後決定開刀，春訓沒辦法跟隊友一起，心情沒那麼好。」
一度連拿水瓶都感到吃力，郭郁政開刀後卻比預期的5月更早復健賽，4月下旬就開始於二軍出賽，總教練葉君璋日前透露，郭郁政手術順利「就像把珍珠夾出來」，郭郁政也說確實如此，「打開，拿出來，隔天就可以自由活動了。」
比較不習慣的反而是因為開刀後關節活動度變大，郭郁政說：「熱身時要多花時間習慣。」目前二軍2場出賽加上1場隊內賽，調整得差不多，雖然4月30日1.1局被敲10安打掉8分，但郭郁政不太擔心，「有滿多球都投到位，但被打到。」捕手還跟他說是運氣不好，需要去拜拜了。」
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