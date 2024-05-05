快訊

影／暴雨狂炸！珠海中山大學附屬第五醫院出現巨大瀑布

影／密集恐懼慎入！ 鳥嘴潭1夜狂逮上萬隻海蟾蜍

紀念五四運動 管中閔曬北京大學照：不是去兼課哦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭郁政清骨刺光速歸隊 隊友驚訝：怎麼那麼快

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手郭郁政。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊投手郭郁政。記者蘇志畬／攝影

味全龍郭郁政開刀清除手肘骨刺後，在昨天重返一軍名單，超快速歸隊原因，葉總形容他的骨刺「是珍珠不是珊瑚」，其他動過同樣手術的隊友也都問郭郁政：「怎麼那麼快？」

郭郁政原本是龍隊今年先發輪值人選之一，但因2月進行骨刺手術，導致延後開季，他表示：「當然會覺得可惜，但是當時真的很不舒服，跟教練討論後決定開刀，春訓沒辦法跟隊友一起，心情沒那麼好。」

一度連拿水瓶都感到吃力，郭郁政開刀後卻比預期的5月更早復健賽，4月下旬就開始於二軍出賽，總教練葉君璋日前透露，郭郁政手術順利「就像把珍珠夾出來」，郭郁政也說確實如此，「打開，拿出來，隔天就可以自由活動了。」

比較不習慣的反而是因為開刀後關節活動度變大，郭郁政說：「熱身時要多花時間習慣。」目前二軍2場出賽加上1場隊內賽，調整得差不多，雖然4月30日1.1局被敲10安打掉8分，但郭郁政不太擔心，「有滿多球都投到位，但被打到。」捕手還跟他說是運氣不好，需要去拜拜了。」

味全龍 郭郁政

延伸閱讀

中職／徐若熙先發延後一天 伍鐸定位葉總考慮中

圖輯／中職龍鷹大戰逆轉再逆轉 龍隊中止4連敗

中職／不怕輸的球隊很可怕 李凱威看雄鷹比「菜龍」強

中職／雄鷹小野寺賢人連3場QS問天 龍隊中止4連敗

相關新聞

中職／痛卻快樂著！陳俊秀挨再見觸身球 悍將領悟無言的結局

「金融大戰」今天4度平手後迎來無言的結局，富邦悍將隊終結者富藍戈對陳俊秀投出再見觸身球，陳俊秀當場變萌秀，挨了皮肉痛還是...

中職／張政禹第800打席敲生涯首轟寫隊史 踏歐洲步慶祝

味全龍隊張政禹今天在2局下轟出一發2分砲，幫助球隊在與台鋼雄鷹隊之戰先馳得點，生涯第800打席才敲出首轟，也寫下龍隊隊史...

中職／郭郁政清骨刺光速歸隊 隊友驚訝：怎麼那麼快

味全龍隊郭郁政開刀清除手肘骨刺後，在昨天重返一軍名單，超快速歸隊原因，葉總形容他的骨刺「是珍珠不是珊瑚」，其他動過同樣手...

中職／徐若熙先發延後一天 伍鐸定位葉總考慮中

味全龍隊徐若熙下周還是在輪值內，只不過可能延後到周日登板，到澄清湖作客對上台鋼雄鷹隊，總教練葉君璋今天透露這一項安排，至...

中職／小野寺賢人聽到「問天」好吃驚 唯一3場QS沒勝投

台鋼雄鷹隊先發投手小野寺賢人開季4場出賽有3場是優質先發（QS），但至今勝投未開張還吞下3敗，他已經學會「敗戰投手」的中...

中職／時隔5年中職明顯「升速」 王柏融直言本土火球男棘手

王柏融旅日5年，中華職棒本土投手在這5年之間球速有明顯提升，包括昨天對戰的味全龍隊先發投手徐若熙在內，動輒就是155公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。