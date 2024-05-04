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中職／2位「1割男」降二軍 龍隊安排林智勝多出賽找手感
味全龍隊今天將林智勝、鄭鎧文降下二軍，升上郭郁政、黃柏豪，總教練葉君璋指出，接下來在二軍剛好比賽比較密集，林智勝、鄭鎧文近況不佳，「在一軍有一場沒一場，到二軍比賽，應該好一點。」
林智勝今年並未進入開季名單，直到4月20日才升上一軍，這段期間龍隊打了8場比賽，林智勝出賽5場，累積11打數敲出2安打、打擊率1成82，生涯全壘打數停留在去年賽季結束時的303轟；鄭鎧文29打數敲出5安打，打擊率也只有1成72。
葉總表示，兩人接下來都會到二軍調整，「在一軍有一場沒一場，看他們的狀況好像都在往下，去二軍比賽應該好一點，剛好接下來比賽比較密集。」
龍隊升上黃柏豪和郭郁政，郭郁政將定位長中繼出賽，另外新註冊李展毅。
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