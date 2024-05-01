中職／曾頌恩只選1保送自己也知 全壘打「打不贏怪物」

中信兄弟隊曾頌恩開季58打席才選到第1次四壞保送，雖然暫時以打擊率3成48暫居打擊王，但他也知道自己弱點在選球，至於爭奪全壘打王這個想法則已經拋在腦後，「打不贏怪物啦。」

曾頌恩口中的「怪物」就是統一獅隊林安可，開季至今9轟遙遙領先，敲出5轟的曾頌恩說：「我有在看，原本差2支還有機會，但昨天他又敲出雙響砲，而且打得投手哈瑪星、謝葆錡，其實都不好打耶，球都快飛出場外，就證明他狀況真的很好。」

曾頌恩指出，兩人在職棒經驗上有差距，但這不是藉口，「他全壘打多，打擊率相對沒那麼高，我希望讓自己維持在一定狀況內，全壘打就隨緣。」

曾頌恩上上周打擊率曾一度滑落，最近連9場沒有開轟，但上周又開始找回手感，他表示：「那一周算是有被針對，但是上周打擊策略更明確，結果是好的，之前打不好，球來就想要打，現在就是2好球之前，有設定到才攻擊。」

總教練平野惠一指出，曾頌恩的長打下滑與對手針對有關，「對方不是笨蛋，不會投容易長打的球給他，但曾頌恩也有改變策略，他是未來重要的中心打者，在球隊需要的時候敲出安打，這樣的能力很重要。」

中信兄弟隊曾頌恩。記者季相儒／攝影

曾頌恩今年直到4月21日對台鋼雄鷹時才選到第1次保送，也是目前唯一，平野惠一表示，如果能夠做好選球，擊到好球的機率就會更高，「球員一整季狀態一定高高低低，選保送的能力在低潮時很重要，他本人也知道這點。」

曾頌恩也說，去年平野教練就曾對自己提醒此事，「主要還是在心態、策略上，1好3壞的時候，常常沒堅持住，反而變成2好3壞，也導致難以選到保送。」