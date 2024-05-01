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中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘
中信兄弟隊近年陸續傳出球員腿部受傷，包含今年的江坤宇，總教練平野惠一打算從減輕跑壘負擔開始，預計邀請對跑步特別專精的日籍教練和田賢一來台，傳授如何跑壘，和田賢一的名言是：「跑得快不是才能。」
江坤宇日前因腿部受傷下二軍，歸隊時間未定，平野惠一透露，江坤宇是2級拉傷，先前評估是5月中可以開始復健賽，預計讓他先在二軍出賽調整，再回到一軍。
少了江坤宇，兄弟游擊目前由新秀楊祥禾頂上，守備表現也很出色，平野惠一表示，「阿坤的存在感很強，但春訓有針對他不在的狀況沙盤推演過，祥禾現在補了上來，球隊也有期待。」
去年曾頌恩曾因跑壘導致腿受傷，平野惠一以這兩人為例指出，腿部容易受傷，主要是跑壘時以及牽制等預測外的移動增加負擔，所以今年想要找教練來指導跑壘，透過基本動作的調整，去減少負擔，「很多人不知道怎麼跑，都是靠蠻力。」
平野惠一春訓時曾邀請和田賢一來台參訪，這位教練專門研究跑步，也曾受邀到日職球隊指導，平野希望能在明星賽周正是邀請這名教練來台客座，「他曾經到牙買加學習，了解為何當地能培育出世界頂尖跑者，春訓他來交流的時候，自己也學到很多。」
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