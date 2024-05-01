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日職／6大聯盟球團關注！佐佐木朗希讓宮城大彌8局13K問天

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

昨天羅德歐力士隊上演強投對決，有6支大聯盟球團派員觀戰。羅德「令和怪物」佐佐木朗希主投7局送出10K無失分，歐力士宮城大彌8局狂飆13K失1分，問天吞敗。

佐佐木朗希用108球完成7局，投出10K和3保送，被敲4安，無失分。宮成大彌8局熱投115球，送出個人生涯新高13K，投出1保送，被敲5安打，包含荻野貴司帶有1分打點的安打，歐力士終場以0：1落敗，宮城大彌承擔敗投。

宮城大彌。 路透
宮城大彌。 路透

據日媒報導，這場比賽有6支大聯盟球團觀戰，包含道奇、教士與紅人隊。佐佐木朗希受訪時談到與宮城大彌對決：「我認為他是很棒的投手，所以比平時更有動力，能更專心投球。」

佐佐木朗希本季先發5場，總共投33局送出37K，防禦率1.64，戰績3勝1敗。宮城大彌表現更猛，先發5場，主投38.1局送出45K，防禦率1.41，但戰績只有2勝3敗。

佐佐木朗希 宮城大彌 歐力士 羅德

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