日職／6大聯盟球團關注！佐佐木朗希讓宮城大彌8局13K問天
昨天羅德和歐力士隊上演強投對決，有6支大聯盟球團派員觀戰。羅德「令和怪物」佐佐木朗希主投7局送出10K無失分，歐力士宮城大彌8局狂飆13K失1分，問天吞敗。
佐佐木朗希用108球完成7局，投出10K和3保送，被敲4安，無失分。宮成大彌8局熱投115球，送出個人生涯新高13K，投出1保送，被敲5安打，包含荻野貴司帶有1分打點的安打，歐力士終場以0：1落敗，宮城大彌承擔敗投。
據日媒報導，這場比賽有6支大聯盟球團觀戰，包含道奇、教士與紅人隊。佐佐木朗希受訪時談到與宮城大彌對決：「我認為他是很棒的投手，所以比平時更有動力，能更專心投球。」
佐佐木朗希本季先發5場，總共投33局送出37K，防禦率1.64，戰績3勝1敗。宮城大彌表現更猛，先發5場，主投38.1局送出45K，防禦率1.41，但戰績只有2勝3敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言