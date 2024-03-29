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中職／兄弟公布談薪 鄭凱文遭扣10萬刷新FA降薪紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟鄭凱文。記者余承翰／攝影
中信兄弟鄭凱文。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊趕在球季開打前公布談薪結果，去年行使自由球員（FA）權利的鄭凱文，月薪從73萬元砍為63萬元，成為行使FA降薪中職史上第二人，前一人為2022年林益全從72.5萬元降為70萬元，鄭凱文的降薪幅度打破FA紀錄。

兄弟球團表示，全隊薪資微幅調整超過5.4%，球團感謝球員們為球隊的付出，也期盼今年能夠重振旗鼓，共同「進取勝利」。

江坤宇去年達成金手套四連霸、最佳九人三連霸，也打破聯盟游擊守備率的紀錄，今年月薪也由44萬元調升至54萬元，調幅22.7%。去年幾乎整季鎮守中外野防區的岳政華，今年月薪由20萬元調升至30萬元，球團給予調薪50%的肯定。

第三度獲得中繼王的吳俊偉，揮別前年的低潮，去年成為團隊後援不可或缺的要角，今年月薪由26萬元調升至38萬元，調幅46.15%。

野手調薪部分，王政順月薪由10萬元調升至16.5萬元，調幅65%；岳東華月薪由30萬元調升至36萬元，調幅20%。林吳晉瑋月薪由8萬元調升至11萬元，調幅37.5%；詹子賢去年表達薪資不願公開，今年獲得加薪，公布月薪達63萬元，曾頌恩本季也加薪6萬元。

投手調薪部分，呂彥青月薪由45萬元調升至50萬元，調幅11.1%；江忠城月薪由12萬元調升至13.5萬元，調幅12.5%；陳琥月薪由12萬元調升至14萬元，調幅16.6%。

小幅扣薪部分，吳哲源月薪24萬元調降至22萬元；黃鈞聲月薪18萬元調降至16萬元；張志豪月薪75萬元調降至60萬元、蘇緯達月薪19萬元調降至17萬元。

呂彥青 鄭凱文

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