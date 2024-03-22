中職／味全龍大巨蛋開幕戰預售破2萬 將寫史上新高
味全龍隊今天宣布招攬韓籍啦啦隊女神李多慧加入「小龍女」，最快30日將與林襄在台北大巨蛋攜手登台，根據球團表示，目前開幕戰預售票已經突破2萬張，視售票情況考慮是否加開座位。
在李多慧加盟消息之前，龍隊上半季大巨蛋場次售票就已在昨日全數開賣，領隊丁仲緯表示，30日開幕戰的預售票已經超過2萬張，31日的比賽也已經來到1萬多張。
台北大巨蛋座位最高可達4萬，龍隊目前開放區域可售票數量約在2萬5000人左右，代表首日有望挑戰完售，屆時也會考慮是否加開。
中職歷屆開幕戰最多人數是2016年的Lamigo桃猿與中信兄弟的比賽，在桃園棒球場有19393人進場，龍隊預售票就已突破這個數字，屆時將寫下史上新高。
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