中職／招攬李多慧加盟 味全龍考量天母「異國風」

味全龍啦啦隊今天迎來重磅補強，招攬韓籍啦啦隊女神李多慧加入「小龍女」，與前樂天女孩林襄攜手共舞，味全龍領隊丁仲緯表示，主要考量天母主場特色，美日韓球迷都很多。

李多慧去年加入樂天桃猿啦啦隊時，就吸引不少粉絲專程到球場看她應援，也開啟後續一連串韓籍啦啦隊來台獻技的風潮，李多慧今年將加入味全龍隊，在3月30日至31日的台北大巨蛋開幕戰與小龍女一同登場。

丁仲緯指出，天母球場的看台常常出現來自美、日、韓的球迷，球團一直思考想要延攬不同國籍的啦啦隊成員，因此才有這次與李多慧合作想法。

特別的是，李多慧多了一個「Dragon Beauties Captain」的身分，丁仲緯也解釋，這項職務與過去啦啦隊的隊長定位不同，會有負責不同的任務，今年也會與新任隊長小映一起合作，「重要的是一起替場上的球員加油。」