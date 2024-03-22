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中職／以隊長身分加盟！ 龍隊的勝利女神李多慧成小龍女

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李多慧告別樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls，下一步動向秒揭曉，證實就是外傳的味全龍隊小龍女，將以隊長身分加入Dragon Beauties。圖／味全龍隊提供
李多慧告別樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls，下一步動向秒揭曉，證實就是外傳的味全龍隊小龍女，將以隊長身分加入Dragon Beauties。圖／味全龍隊提供

李多慧告別樂天桃猿隊啦啦隊Rakuten Girls，下一步動向秒揭曉，證實就是外傳的味全龍隊小龍女，將以隊長身分加入Dragon Beauties。

龍隊今日宣布，李多慧以Dragon Beauties Captain的全新身分正式入團，這位舞技超群、活力滿分的強力外援，將在3月30日至31日的台北大巨蛋開幕戰與小龍女一同登場，為龍隊應援加油。

李多慧以絕佳的舞蹈實力和出色表演技巧而聞名，上場應援時熱情洋溢的可愛表情包更是吸引全場目光，因此味全龍球團極力邀請李多慧入團擔任Dragon Beauties Captain，與隊長小映一同與小龍女攜手合作，為球迷帶來更加亮眼的觀賽體驗。

去年球季，李多慧被封為是龍隊奪勝的「幸運女神」，今年龍隊將要迎接衛冕王座的挑戰，球團也期盼李多慧的賣力應援，能夠激勵球員奪下每場比賽勝利，為新球季注入更多勝利元素。

同時，味全也力邀李多慧作為味全旗下品牌代言人，不僅期待李多慧展現與味全品牌相契合的活力形象，更希望一同攜手為消費者帶來全新美好體驗

李多慧將於3月30日在韓國、臺灣同步發行全新個人單曲《HUSH》，並於4月4日在台北舉辦粉絲見面會，4月6日則會在龍隊天母主場帶來精彩演唱。

味全龍 李多慧 樂天桃猿

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