快訊

天花板冒白煙！高醫內科診療間傳濃濃燒焦味 消防出動12車搶救

月付6萬住高級養老院！退休高管突逃跑10公里返家 子女一查原因震驚

黃捷赴花蓮演講…飯店收「炸彈恐嚇電郵」勒索500萬元 警方趕往搜查

中職／官辦熱身賽兄弟推徐基麟先發 德保拉返鄉後歸隊

中央社／ 台北16日電
中職中信兄弟今天在官辦熱身賽推出徐基麟先發。圖／中信兄弟隊提供
中職中信兄弟今天在官辦熱身賽推出徐基麟先發。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟今天在官辦熱身賽推出徐基麟先發，投手教練王建民表示，希望多一點先發投手來競爭；至於之前返家、今天才跟球隊會合的德保拉，王建民則說並不擔心他的進度。

中職今天在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，味全龍隊推出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發登板，對上中信兄弟隊的徐基麟。徐基麟之前曾因為腸胃不適休息了快1個星期，兄弟投手教練王建民表示，徐基麟在歸隊後有丟過2場實戰，現在狀況算滿穩定。

王建民指出，徐基麟今天在官辦熱身賽預計投75球左右，談到今天推出他來先發的考量，王建民說：「也是測試，多一點先發投手來競爭這個位置。」

而兄弟隊的王牌洋投德保拉（Jose De Paula）之前因為家中有事回多明尼加一趟，返台經過休息之後，今天才跟球隊會合。被問到是否會擔心德保拉的狀況，王建民則說：「應該還好，因為他在多明尼加也有投Live BP（實戰投打練習），再傳影片回來。」

至於接下來德保拉的進度，王建民指出，還會跟他討論看看牛棚練投、實戰的時間點，不過在官辦熱身賽至少會有2場先發。

中職 德保拉 王建民

延伸閱讀

中職／隊友連2E吳世豪照樣拆彈 王正棠4安率悍將埋獅

中職／2場大巨蛋熱身賽有表演嘉賓 16日門票賣破1.9萬張

中職／官辦熱身賽13日開打 16日大巨蛋估1.8萬人進場

巨人軍來台／菅野想道謝 王建民：他自己很努力

相關新聞

中職／官辦熱身賽大巨蛋第1轟 吉力吉撈一棒飛躍中外野

台北大巨蛋史上第一場官辦熱身賽，第一支全壘打不多等，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠第一局就炸裂兩分砲，挑戰最遠的中外野，端出兩屆...

中職／徐若熙投大巨蛋第一球？葉君璋：沒變過

味全龍隊將在3月30日迎戰樂天桃猿隊，寫下中職史上在台北大巨蛋的第一場例行賽，歷史性的第一球由誰投出？總教練葉君璋給出明...

中職／全壘打版圖拚收集第15座球場 林智勝覺得好遠

中職全壘打王林智勝今天首度在台北大巨蛋亮相，活到42歲，第一次在台灣見到室內棒球場，今年也要尋求將開轟地圖「解鎖」第15...

中職／周思齊IG紀錄兄弟有感人番外篇 王光輝也站上大巨蛋了

周思齊決定在今年球季結束後告別選手生涯，為最後一季留下紀念，在IG按照背號逐一留下與中信兄弟成員的合照，以為已是完結篇，...

中職／穿上黃衫萌度有岳東華認證 陳俊秀看象迷嚇死人

陳俊秀穿上中信兄弟隊球衣，從象迷的「你秀」變「我秀」，被問到有沒有覺得自己變可愛，他笑答：「感覺他們（象迷）原本就很喜歡...

中職／大巨蛋龍象大戰吸19898人進場 超大幅度破熱身賽紀錄

中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，票房開出紅盤，今天龍象大戰吸引19898人進場，超大幅度刷新熱身賽票房紀錄，大巨蛋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。