中職／官辦熱身賽兄弟推徐基麟先發 德保拉返鄉後歸隊
中職中信兄弟今天在官辦熱身賽推出徐基麟先發，投手教練王建民表示，希望多一點先發投手來競爭；至於之前返家、今天才跟球隊會合的德保拉，王建民則說並不擔心他的進度。
中職今天在台北大巨蛋進行官辦熱身賽，味全龍隊推出洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發登板，對上中信兄弟隊的徐基麟。徐基麟之前曾因為腸胃不適休息了快1個星期，兄弟投手教練王建民表示，徐基麟在歸隊後有丟過2場實戰，現在狀況算滿穩定。
王建民指出，徐基麟今天在官辦熱身賽預計投75球左右，談到今天推出他來先發的考量，王建民說：「也是測試，多一點先發投手來競爭這個位置。」
而兄弟隊的王牌洋投德保拉（Jose De Paula）之前因為家中有事回多明尼加一趟，返台經過休息之後，今天才跟球隊會合。被問到是否會擔心德保拉的狀況，王建民則說：「應該還好，因為他在多明尼加也有投Live BP（實戰投打練習），再傳影片回來。」
至於接下來德保拉的進度，王建民指出，還會跟他討論看看牛棚練投、實戰的時間點，不過在官辦熱身賽至少會有2場先發。
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