日職／郭泰源西武OB賽投2上2下 吳念庭敲三壘打笑出來

日職西武隊首次舉辦OB賽在今天開打，傳奇台將郭泰源中繼登板連續解決2人次，可惜吳念庭上場打擊前就退場休息，而先發第6棒的吳念庭首打席就敲出三壘打，但對前輩不好意思，上壘時露出笑容。

西武OB賽「LEGEND GAME2024」今天在西武巨蛋舉行，224勝的名投工藤公康擔任「TEAMSEIBU 」先發投手，與捕手伊東勤再現當年的黃金搭檔，「TEAMLIONS」先發投手則是交給潮崎哲也。

工藤公康首局先讓辻發彥敲出游擊滾地、大友進一壘滾地出局，接著面對生涯437轟的秋山幸二，工藤公康成功三振，投出三上三下，工藤說：「有點緊張，已經很久沒站上投手丘了，本壘感覺好遠好遠，伊東看起來好小一個喔。」

工藤公康退場後，2局上換「東方特快車」郭泰源接手，，跟年輕時不同的是，郭泰源戴上眼鏡登板，他先讓迪斯多蘭（Orestes Destrade）敲出左外野飛球出局，接著再讓鈴木健敲出一壘滾地出局，隨後在眾人的歡呼下退場休息，也一一跟隊友們擊掌示意。

投手郭泰源、打者デストラーデ、最高すぎる

なおオーレの打球はレフトフライ、GG佐藤は落としませんでしたwwww pic.twitter.com/IpM39SJioN — Jane Doe 🐰 (@Lovelyhoneybees) 2024年3月16日

郭泰源的提前退場，也讓「台灣對決」未能成形，第6棒的吳念庭上場時投手換成星野智樹，而吳念庭一棒把球掃到左外野深處，45歲的G.G.佐藤奮力狂奔，但未能將球接進手套還跌倒在地。

紀錄上這是一支三壘安打，場邊擔任解說的渡邊久信忍不住說：「這也太好笑了。」吳念庭上壘後也露出不好意思的笑容，由於還有眾多前輩未上場，吳念庭下個打席就被代打換下。