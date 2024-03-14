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中職／黃甘霖上街為雄鷹拜票 警察也搖下車窗揮手力挺

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹隊迎接新球季，領隊劉東洋（後排左一）、教練黃甘霖（後排左二）上街賣力宣傳，希望「高雄人挺高雄隊」。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，領隊劉東洋（後排左一）、教練黃甘霖（後排左二）上街賣力宣傳，希望「高雄人挺高雄隊」。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊迎接隊史第一個一軍球季，今天進行第3波「高雄人挺高雄隊」活動，外野守備兼跑壘教練黃甘霖擔任主角，在澄清路、自由路口賣力「拜票」，獲得不少迴響，讓這位中華職棒盜壘王（生涯295盜）笑得相當開心。

雄鷹前兩波街頭拜票活動由領隊劉東洋、總教練洪一中領軍，球團上下最近賣力造勢，希望高雄地區球迷力挺在地球隊，給雄鷹最大支持。

「甘蔗」黃甘霖今早7點半出現在衛武營國家藝術文化中心附近的路口，利用上班時間向路過車輛、民眾賣力揮手，還特別用台語宣傳4月5到7日澄清湖球場的主場開幕戰，懇請大家多多進場支持雄鷹。

黃甘霖個性豪爽，和洪一中內斂揮手的風格完全不同，用麥克風吶喊獲得熱情回應；雄鷹在場員工表示，路過的車輛不管機車、汽車、大卡車、遊覽車都用喇叭聲示意、興奮揮手，就連辛苦的警察大人也搖下車窗打招呼，現場氣氛相當熱烈。

雄鷹明天將在斗六球場對決樂天桃猿隊，首次在官辦熱身賽亮相，新球季首戰則是31日新莊球場，對手同樣是猿隊，接著4月3、4日作客台北大巨蛋對戰中信兄弟隊，5日回到澄清湖球場和富邦悍將隊展開3連戰。

台鋼雄鷹隊迎接新球季，教練黃甘霖（左）上街賣力宣傳，獲得不少迴響。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，教練黃甘霖（左）上街賣力宣傳，獲得不少迴響。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，教練黃甘霖（中）上街賣力宣傳，獲得不少迴響。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，教練黃甘霖（中）上街賣力宣傳，獲得不少迴響。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，領隊劉東洋（後排左一）、教練黃甘霖（後排左二）上街賣力宣傳，希望「高雄人挺高雄隊」。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊迎接新球季，領隊劉東洋（後排左一）、教練黃甘霖（後排左二）上街賣力宣傳，希望「高雄人挺高雄隊」。圖／台鋼雄鷹隊提供

樂天桃猿 洪一中 黃甘霖

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