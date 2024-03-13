中職／浪猿回桃時間表？桃猿領隊：須等驗收後場勘

樂天桃猿隊因桃園棒球場施工後趕不上開季，前6戰必須更換場地，今天召開記者會確認將移往新莊、天母、台北大巨蛋舉行，至於4月剩餘的場次流浪猿是否來得及「回桃」？領隊川田喜則表示：「需要驗收後進行場勘才能確定。」

猿隊今天針對例行賽比賽場地異動表示，為提供球員更優質的比賽場地，讓球迷有更好的觀賽體驗，樂天桃園棒球場於去年12月中旬由桃園市政府統籌優化改善工程，針對「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等三個方向進行改善。

然而目前球場仍有相關工程，草皮生長狀況也不如預期，樂天球團表示，以球員安全為第一要務，確定將3月31日面對台鋼雄鷹的球隊開幕戰移至新莊棒球場舉行，4月3、4日對戰味全龍移至天母棒球場，5、6、7日改至台北大巨蛋與中信兄弟交手。

川田喜則表示，再次感謝各單位大力協助，能夠順利調整比賽場地，感謝對手台鋼雄鷹、味全龍、中信兄弟隊，願意接受場地的變動。

桃園市政府副市長蘇俊賓則指出，去年6月7日與桃猿球團、行政院現勘後，決定一起改造桃園球場、編列預算，用最短時間改善排水、照明、外野看台，雖然工程上幾乎沒有延遲，但可惜的是1、2月日照天數不夠，草還不夠長，這點尊重職棒聯盟跟球團判斷，無法在3月底如期開賽。

至於4月16日之後的桃園主場賽事會如何安排？川田喜則表示，會持續溝通，等待適當時間點發布，之後的主場能否在桃園球場，需要配合桃園市政府及中華大聯盟的配套措施，驗收後進行場勘，才能決定可以在桃園開打。

中職聯盟秘書長楊清瓏表示，聯盟有訂立棒球場審查準則，新建、整建球場有不同區別，聯盟這邊要等桃園市政府驗收完成，收到通知後會立即啟動棒球場審查，「測試賽是必然要去做的，才知道是不是有可以更完美的地方。」