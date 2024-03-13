快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

中職／浪猿回桃時間表？桃猿領隊：須等驗收後場勘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊球團今天舉行記者會，說明例行賽前6場場地更動，領隊川田喜則（右起）、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏、桃園市副市長蘇俊賓出席。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊球團今天舉行記者會，說明例行賽前6場場地更動，領隊川田喜則（右起）、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏、桃園市副市長蘇俊賓出席。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊因桃園棒球場施工後趕不上開季，前6戰必須更換場地，今天召開記者會確認將移往新莊、天母、台北大巨蛋舉行，至於4月剩餘的場次流浪猿是否來得及「回桃」？領隊川田喜則表示：「需要驗收後進行場勘才能確定。」

猿隊今天針對例行賽比賽場地異動表示，為提供球員更優質的比賽場地，讓球迷有更好的觀賽體驗，樂天桃園棒球場於去年12月中旬由桃園市政府統籌優化改善工程，針對「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」等三個方向進行改善。

然而目前球場仍有相關工程，草皮生長狀況也不如預期，樂天球團表示，以球員安全為第一要務，確定將3月31日面對台鋼雄鷹的球隊開幕戰移至新莊棒球場舉行，4月3、4日對戰味全龍移至天母棒球場，5、6、7日改至台北大巨蛋與中信兄弟交手。

川田喜則表示，再次感謝各單位大力協助，能夠順利調整比賽場地，感謝對手台鋼雄鷹、味全龍、中信兄弟隊，願意接受場地的變動。

桃園市政府副市長蘇俊賓則指出，去年6月7日與桃猿球團、行政院現勘後，決定一起改造桃園球場、編列預算，用最短時間改善排水、照明、外野看台，雖然工程上幾乎沒有延遲，但可惜的是1、2月日照天數不夠，草還不夠長，這點尊重職棒聯盟跟球團判斷，無法在3月底如期開賽。

至於4月16日之後的桃園主場賽事會如何安排？川田喜則表示，會持續溝通，等待適當時間點發布，之後的主場能否在桃園球場，需要配合桃園市政府及中華大聯盟的配套措施，驗收後進行場勘，才能決定可以在桃園開打。

中職聯盟秘書長楊清瓏表示，聯盟有訂立棒球場審查準則，新建、整建球場有不同區別，聯盟這邊要等桃園市政府驗收完成，收到通知後會立即啟動棒球場審查，「測試賽是必然要去做的，才知道是不是有可以更完美的地方。」

台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

T1聯盟／雄鷹洋投後勁開球 台鋼大家族本周合體 

中職／猿隊前6場確定「移地」 進軍大巨蛋湊滿6隊

桃園牛排控尖叫了！ 台北最強「老字號牛排館」4月插旗桃園　預定兒童節穿親子裝「免費請吃牛排」

中職／桃猿張梓軒練習賽後援5球化解危機 林耀煌敲追平安

相關新聞

中職／猿隊前6場確定「移地」 進軍大巨蛋湊滿6隊

樂天桃猿隊因桃園棒球場恢復進度趕不上開季，今年球季前6場主場賽事確定「移地」，今天下午將召開記者會說明，除了主場開幕戰將...

中職／浪猿回桃時間表？桃猿領隊：須等驗收後場勘

樂天桃猿隊因桃園棒球場施工後趕不上開季，前6戰必須更換場地，今天召開記者會確認將移往新莊、天母、台北大巨蛋舉行，至於4月...

棒球／傳辜仲諒600億買大巨蛋？ 遠雄：目前自營

台北大巨蛋去年底完工啟用，日前舉辦中日職交流賽也頗受好評，今傳出遠雄欲將經營權出售給中信慈善基金會董事長辜仲諒，辜將斥資...

中職／14年來頭一遭 猿主場開幕戰不在桃園 新莊開打

桃園棒球場確定無法趕上中華職棒開季，聯盟昨天正式通知樂天桃猿隊辦理更改場地，先以前6戰為主。據悉猿隊開季第一個月賽程如何...

中職／兄弟公布大巨蛋票價熱區1880元 VIP席超尊爵還有停車位

中信兄弟隊今天正式公告台北大巨蛋主場票價，開幕戰主題周內野熱區1880元、本壘後方1680元，最便宜的外野門票全票680...

中職／兄弟啦啦隊2韓籍戰力抵台 PS全員4月3日登大巨蛋

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters兩位韓籍戰力邊荷律、李丹妃今天抵台，看到球迷熱情迎接都超緊張，也貼心準備了南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。