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中職／全猿主場異地重現？川田喜則喚猿迷：多多進場
樂天桃猿隊今年開季前6場主場賽事將「流浪」到桃園以外的球場，過去引以為傲的「全猿主場」能否異地重現？領隊川田喜則接下來要與對戰球隊、場地方討論，也期待桃園球迷踴躍進場。
桃園球場去年季後進行排水、照明等整修工程，但天候不佳草皮還沒長好，確定趕不及3月底球季開打，猿隊今天召開記者會宣布，3月31日首戰改至新莊棒球場舉行，4月3、4日移往天母球場、5到7日選擇台北大巨蛋。
猿隊自2011年起深耕桃園球場，而單一主場制配合內野全主隊應援的方式，培養了不少在地球迷，這是14年來頭一次主場開幕戰不在桃園，考驗猿隊在外地的吸票能力。
川田喜則表示，希望台灣球迷朋友以及桃園市民，多多進場為桃猿隊加油，能夠到大巨蛋比賽是難得的機會，也希望能夠有更多球迷進場，行銷方面正在準備中。
桃園市副市長蘇俊賓則表示，市政府是球團、球迷的後盾，這6場沒辦法在桃園舉行，「得知消息後，也特別拜託台北、新北市政府，這幾場會互相合作、宣傳，希望不只桃猿球迷，所有喜歡棒球的球迷都能多多進場。」
至於屆時這6場比賽是否維持內野全主場應援的「全猿主場」形式？川田喜則表示，因為要到不同的場地比賽，需要跟對戰球隊以及場地方一起討論，「難得外地進行主場賽事，希望給球迷好的體驗，球隊積極規劃中。」
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