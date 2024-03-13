中職／猿隊前6場確定「移地」 進軍大巨蛋湊滿6隊

樂天桃猿隊因桃園棒球場恢復進度趕不上開季，今年球季前6場主場賽事確定「移地」，今天下午將召開記者會說明，除了主場開幕戰將改到新莊棒球場外，4月5日到7日與中信兄弟的三連戰也將移師台北大巨蛋，中職6隊今年都將「破蛋」。

猿隊球團今天宣布記者會訊息，下午3點領隊川田喜則將說明例行賽前6場主場賽事更換場地事宜，桃園市副市長蘇俊賓、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏都將出席。

據了解，桃猿31日主場開幕戰將移至新莊棒球場，4月3、4日與味全龍隊之戰移往天母球場，5到7日與中信兄弟隊之戰最終選擇了落腳台北大巨蛋。

中職目前已有30場賽事安排在台北大巨蛋，味全龍隊10場主場、中信兄弟8場，台鋼雄鷹5場、統一獅4場、富邦悍將3場，再加上猿隊的3場，6隊全數插旗大巨蛋，今年中職在大巨蛋例行賽賽事也增加至33場。