中職／周思齊突然宣布季後高掛球鞋 結束輝煌生涯20年

中信兄弟隊42歲老將「周董」周思齊確定今年球季結束後卸下戰袍，結束中職生涯20年。

周思齊2005年從誠泰COBRAS隊起步，歷經米迪亞暴龍、兄弟象、中信兄弟隊，過去19個球季合計出賽1738場，打擊率3成07、全壘打144支、打點947分。

中職新球季倒數，周思齊今天透過球團宣布消息，相關訊息如下：

中信兄弟「周董」周思齊今天(3/11)正式宣布，今年將是個人職棒生涯的最後一個球季，在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退。中信兄弟球團也預計在本週五(3/15)於中信金融園區，舉行周思齊宣布引退記者會，相關引退賽活動規劃，球團也將與周思齊密切討論，將會再予以公告。

今年42歲的周思齊，是教練團眼中生活自律且表現穩定的選手。截至目前，出賽19個球季，累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯打擊率高達0.307，同時累積98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能成為中職生涯「千安、百轟、百盜」的新成員。

周思齊2003年底，透過聯盟替代役代訓選秀會加入中職，並於2005年迎來職棒生涯首個賽季。

2008年首度入選明星賽陣容，並在同年底經由特別選秀會，轉披兄弟戰袍。2012年個人三度包辦單月MVP的獎項，並在球季結束後，獲得年度MVP的肯定！

而後也在2013年初入選WBC世界棒球經典賽中華隊。其中，在面對日本的比賽，與日本隊王牌投手田中將大的對決中，擊出關鍵超前安打，燃起中華隊的贏球希望，並在賽事結束後，獲得「亞洲選球王」的封號。

近年來，周思齊逐漸轉以球隊老大哥的身分，傳承經驗給年輕選手，但仍能在關鍵時刻，挺身而出帶領團隊面對挑戰，個人也在2020年創下最年長達成單季22支全壘打的紀錄，並幫助球隊在2021及2022年拿下二連霸。

不僅在場上發光發熱，周思齊近年來更是集結眾多球星影響力，關懷基層棒球教育，積極參與相關棒球文化與傳承議題．在2018至2021年間，也肩負起球員工會理事長的重任，為台灣的職業棒球環境盡一份心力。

今年春訓周思齊即在球鞋上寫下「The Last Together」、「The Last Dance」，象徵今年球季是周思齊職棒生涯的最後一年，周思齊邀請這20年陪伴他的老朋友們最後一年陪他一起最後一齊，為20年職棒生涯畫下完美的結尾。

中信兄弟球團尊重周思齊的選擇與生涯規劃，有關於周思齊卸下戰袍的下一步，由於目前周思齊仍專注備戰新球季的到來，中信兄弟球團將在球季結束後，與周思齊做進一步的討論，等待討論明確後再一併對外公布。