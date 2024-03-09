中職／樂當知識搬運工 周思齊狂出書助長棒球2.0

周思齊2月出版的新書《棒球場的歷史與養護入門全書》，甫上市就引起許多對於棒球場的關注與討論，今天在大直蔦屋書店舉辦新書分享會，回顧過往球場的歷史演進，並以職棒球員身分檢視球場養護的重要性。

與談人資深球評「曾公」曾文誠提到本書從球場歷史開始延伸，可以追尋、探討棒球的文化，也帶大家導讀新書，特別提到書裡面有把實際球場案例濃縮在其中，讓現場化身為棒球場。

周思齊回憶到小學時期在台北市立棒球場打球的經歷，再到大學時期曾到過美國參加移地訓練，才發現一個好的球場可以做到的程度是這樣，當時的震撼感至今難忘。

周思齊說：「接觸到美國、日本的球場資訊後，發現他們會因地制宜去設計跟規劃，才發現台灣的球場不應該長這樣，我們不能再習慣這樣的場地。」

爆滿的讀者塞滿分享會的會場，現場球迷問到實際在台北大巨蛋比賽的經驗，周思齊聊到3月初才剛舉辦完的讀賣巨人交流賽，從賽前的練習，就能感受到巨人隊球員從裝備、工具上都能看出他們對於球場掌控度更好，展現棒球的專業，希望透過出版棒球書籍，成為灌溉棒球人才的根基，吸引更多人一起壯大運動產業。