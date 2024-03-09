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昨與林襄自拍 蔣萬安今曝回家後太太的反應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨日以資深味全龍球迷身分，出席在大巨蛋舉行的「2024味全龍季前發布會」，也和林襄合體同框、自拍。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安昨日以資深味全龍球迷身分，出席在大巨蛋舉行的「2024味全龍季前發布會」，也和林襄合體同框、自拍。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安昨日以資深味全龍球迷身分，出席在大巨蛋舉行的「2024味全龍季前發布會」，也和林襄合體同框、自拍。蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪，對於昨天回家後太太的反應？蔣萬安說，太太當然有看到新聞，就問說昨天怎麼樣？「我說都很好，然後下一秒，她就把三寶丟給我去餵奶」。

媒體還問蔣萬安膝蓋還好？昨天見林襄，有沒有回去跪算盤？蔣萬安還說，「為什麼？沒事、沒事，回去很好」，昨天很高興能夠參加味全龍開季記者會，現場也見到了幾位球員，還有看到了幾位新加入的「小龍女」也看到林襄。

媒體還追問，太太看到畫面有生氣嗎？那大寶有沒有很羨慕？蔣萬安說，不會，太太就說身為龍迷，對於中華職棒的支持很好，那她也說應援團都很有熱忱，很有熱情、有活力，林襄也很漂亮，那大寶他當然也很高興，他也很希望有機會進場看棒球賽。

台北市長蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪，被問到昨天見林襄，回家後太太的反應。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席在台北市立動物園舉行的2024植樹節活動受訪，被問到昨天見林襄，回家後太太的反應。記者楊正海／攝影

中華職棒 味全龍 棒球

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