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T1聯盟／台啤雲豹赴日交流賽 熊本熊迎接
台啤永豐雲豹職業籃球隊受邀到日本熊本縣，與日本B.LEAGUE聯盟第2級西區老牌強隊熊本Volters進行交流戰，這是台啤永豐雲豹隊史上首次海外交流賽，更是新任總教練歐森（Michael Olson）執掌兵符首戰，台啤雲豹已於16日抵達熊本，希望達到以球會友目的外，更能強化未來雙方交流。
台啤永豐雲豹今年選秀「榜眼」高錦瑋也在此次交流戰名單中，表現備受矚目，他表示，首次和球隊出國比賽，既緊張又興奮，期待這次有好表現。
台啤永豐雲豹執行長張建偉說：「此次交流賽事是雙方未來合作的起點，兩隊都期待在未來有更多的合作機會，無論是更多的交流賽、球員移地訓練或是球迷活動，雙方都將持續合作，延續台日籃球文化和兩地的友情。」
此次交流賽不只以球會友，也為台啤永豐雲豹與熊本縣搭起城市的橋梁，日本家喻戶曉的人氣吉祥物「熊本熊」與「豹哥」首度跨海交流，活力十足的熊本熊更突擊球員休息室，與球員們拍照互動，更與豹哥玩起猜拳遊戲，為現場增添不少歡樂；雙方球隊也進行傳統的「交換球衣儀式」，象徵尊重及兩地深厚友情，台灣菸酒公司更是大方贊助Volters球隊100箱金牌啤酒。
交流賽將於今天下午4點於熊本縣綜合體育館開打，台啤永豐雲豹將挑戰擁有磯野寬晃、本村亮輔以及來自美國的伍德伯里（Terrance Woodbury）等球星的熊本Volters。
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