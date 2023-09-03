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U18世界盃／王彥恩再拚 4日對捷克先發證明自己

中央社／ 台北3日電
王彥恩。 中央社
王彥恩。 中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊預賽3連勝，明天與捷克隊交手，將派出投手王彥恩先發，王彥恩去年U18世界盃表現不佳，今年希望可以投出實力，明天目標做好該做的事、幫助球隊搶勝。

平鎮高中投手王彥恩高一時就是母隊極力培養的主力投手，去年高一升高二時就有入選U18世界盃棒球賽代表隊，但U18舞台初次亮相表現並不理想，回到母隊後還遇到一段低潮期，最近這陣子才慢慢找回球速

王彥恩在賽前熱身賽8月26日對澳洲先發，總計投3局失掉2分非責失分、狀況不差，也確定扛起明天正式賽對捷克先發；王彥恩表示，明天目標就是完成教練團交代的任務。

王彥恩表示，教練安排先發就盡最大的力量幫助球隊，去年表現不理想，今年有機會再拚世界盃，不敢說要投回王牌身手，但希望可以投出實力、證明自己。

進到代表隊跟全台各隊的好手切磋競爭，王彥恩表示，雖然不會特別問誰，但是看到投手孫易磊表現很出色，也會受到刺激，希望自己變得更強。

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