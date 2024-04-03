MLB／布蘭柯 4月1日投出無安打比賽

新球季開打前夕，布蘭柯才確定搶下太空人開季名單最後一席，昨成為球隊救星。面對藍鳥投出無安打比賽，在例行賽第5天、愚人節寫下紀錄，超越2001年野茂英雄的4月4日，成為大聯盟史上發生日期最早的無安打比賽，太空人以10：0拿下本季首勝，終止4連敗。

布蘭柯以保送第1棒史布林格開局，接下來讓藍鳥26上26下，直到第9局兩出局再度保送史布林格，隨後小葛雷諾敲出二壘滾地球出局，上演大聯盟本季首場無安打比賽。

來自多明尼加的布蘭柯，過去是野手出身，因打擊不振在18歲時改練投手，22歲被太空人簽下，直到28歲才等到大聯盟初登板；現年30歲的他，本季因韋蘭德、尤奎迪出現傷情才勉強擠進先發輪值，卻投出無安打比賽。

日籍左投今永昇太昨演出大聯盟初登板，先發6局僅被敲2安打、無失分，送出9次三振，幫助小熊以5：0擊敗洛磯隊，賽後獲讚是真貨。