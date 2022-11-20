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推動城市森活學 高雄特色公園打造社區生活綠洲

聯合新聞網／ 高雄畫刊
籬仔內公園設置地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬斜坡和鞦韆遊具組、創意的伸縮木樁、躲藏山洞和迷宮攀爬架等，是兒童專屬遊戲場。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
籬仔內公園設置地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬斜坡和鞦韆遊具組、創意的伸縮木樁、躲藏山洞和迷宮攀爬架等，是兒童專屬遊戲場。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)

【◎文/Naru◎圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處】

　　淨零轉型與綠能永續是全球共同面對的議題，高雄身為國際城市，除從綠建築概念的 「高雄厝」著手進行，今年起更進一步推動城市景觀綠化的高雄公園，新落成啟用的「府北公園」、「籬仔內公園」，便是具有在地風格和地域生態特性的高雄特色公園，為港都帶來嶄新的綠色美學。

　　座落在充滿開放感的三角街區，府北公園為鹽埕區城中城原址改建，成為一座綠意盎然的樂活公園。公園內勃發生長的綠意和藝術水景相互呼應，人群、藝術與自然交織和諧的畫面，展現了活潑愉快的生命力。走進到公園中央，紅花風鈴木綠影搖曳，與造型涼亭相互借景，讓人不禁期待明年3月花期到來，恣意滿開的花朵將會以何等美不勝收的景致招呼遊客。

府北公園佔地800多坪，開放性街角廣場設計，可導引民眾進入公園(上)，通透明亮、視野寬闊的大草坪將可為府北路增添更新的面貌(下)。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
府北公園佔地800多坪，開放性街角廣場設計，可導引民眾進入公園(上)，通透明亮、視野寬闊的大草坪將可為府北路增添更新的面貌(下)。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
　　高市府近年積極推動城市綠化，並著眼思考如何形塑「次世代的高雄公園」，透過景觀設計改造、環境優化與創意發揮，讓公園不僅具有當地自然、人文景觀，同時融入社區生活特色。高雄目前有800餘座都會公園，府北公園是新加入的綠化生力軍，面積約8百多坪，種植了錯落有致的喬木群、提供可以放電奔跑、也可以席地野餐的大草坪。其中開放式街角廣場設計，民眾不管從哪一個街道面向來到公園，都能夠獲得導引，加上精心規劃的夜間照明，為夜歸與晚餐後散步的民眾照亮腳邊道路。而多樣化的共融式遊具，讓孩子們能夠在安全的場域中盡情嬉戲遊玩。迎接陽光綠意、注入歡笑與活力的府北公園，使附近居民擁有更優質的生活空間，也為鹽埕老社區帶來了新的氣象。

精心規劃的夜間照明及藝術水景，也是府北公園的特色之一。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
精心規劃的夜間照明及藝術水景，也是府北公園的特色之一。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
　　位於第70期市地重劃區的籬仔內公園，則是由遊戲場出發，讓鄰近社區的使用者，從高齡長輩到親子族群，擁有了共同分享休憩的場所。以燃燒塔、齒輪、水泥、金屬管等工業意象組成的兒童遊戲場，融入多種不同類型與強度的遊戲設施，孩子們可以自由攀高爬低，穿梭在地形遊戲場、攀爬斜坡、迷宮攀爬架之間，徹底釋放冒險能量。尤其是造型獨特的燃燒塔溜滑梯、幼齡兒童也能遊玩的磨石子滑梯、躲藏山洞等設計，讓不同年齡的孩子們開心遊玩，透過遊戲培養社交能力，也可以和左鄰右舍互相交流，彼此分享生活點滴，凝聚社區共識。

前鎮區籬仔內公園由遊戲場概念出發，打造出貼近都市發展與人本友善的環境。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
前鎮區籬仔內公園由遊戲場概念出發，打造出貼近都市發展與人本友善的環境。(圖片提供/高雄市政府工務局養護工程處)
　　公園素來被視為「都市之肺」，未來公園必須兼顧生態、休憩與氣候調節的價值與功能，在城市生活中支持環境永續。融合綠色生態和景觀美學，打造人本、共融的都會公園，是次世代高雄公園的獨特樣貌，未來高市府也會持續融入創新元素，孕育更多獨特的高雄公園，為市民創造永續優質的生活環境。

• 府北公園

地址：高雄市鹽埕區府北路

• 籬仔內公園

地址：高雄市前鎮區籬仔內路

https://bit.ly/3A2cWxl

• 查詢更多高雄特色公園

https://bit.ly/3WRcxHO

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.11】

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