113年全國中等學校運動會 邁向國際運動賽會的起點

【文 Doris・圖 台北市教育局、財團法人宏道運動發展基金會】

「113年全國中等學校運動會」將於4月20至25日在台北市登場，這場專為國中及高中學生舉辦的運動賽會，為全國六大綜合性體育賽事之一。今年是台北市睽違12年再次作為主場地，屆時來自全國各縣市的優秀選手將齊聚台北，在運動場上大展身手。台北市更邀請在奧、亞運大放異彩的運動員王冠閎、王齊麟、李洋及黃筱雯擔任本屆賽會代言人，鼓勵年輕選手以全中運為夢想起點，勇敢邁向國際運動舞台。

將運動賽事打造成教育活動

今年全中運以「飛漾台北，競逐榮耀」為主題，並以「Young Taipei」作為主視覺設計靈感，藉由「y」與「北」的結合，不但象徵全國年輕學子的熱情活力，更代表台北是座不斷創新突破、勇於挑戰的城市。

本屆賽事共規畫辦理22項競賽，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球及舉重等必辦項目，以及選辦的武術和滑輪溜冰，此外也將在官網即時轉播賽事，讓更多人看見選手在全中運的精彩表現。

本屆全中運代言人羽球奧運國手李洋（左）及王齊麟（右）。（圖／台北市教育局）

本屆全中運代言人拳擊奧運國手黃筱雯。（圖／台北市教育局）

全中運是中學生最重要的年度運動賽事，為了鼓勵學生進場觀賽，賽事期間台北市所屬公、私立中等學校（不含國民小學及特教學校）停止上課，台北市教育局更推出全國首創的運動賽會數位集章活動，台北市國、高中學生持數位學生證刷卡入館觀賽，即可累計點數兌換獎品。此外，全中運也結合「台北兒童月」系列活動，只要是台北市幼兒園及國小學生皆可持「探索手冊」至全中運各競賽場館服務台蓋章，累積集章兌換限量獎品。教育局期待藉集章活動讓更多學生踏入賽場，欣賞運動競技展現的力與美。

本屆全中運也結合台北市推廣多年的數位學習教育平台「台北酷課雲」，規畫全中運線上課程，除了介紹各運動項目賽事，也提供辦理歷程、聖火傳遞、開閉幕典禮、賽事活動特色及運動賞析等資訊。

台北市希望透過此次全中運，讓全國各縣市學校都能共享台北酷課雲所提供的多元學習資源，讓全中運不只是體育賽事，更是一場教育活動。

以全中運為夢想起點

全中運是培養運動人才的重要賽事，台灣不少揚名國際的運動員都曾在全中運取得佳績，因屢破蝶式全國紀錄而被譽為「台灣蝶王」的游泳健將王冠閎，便曾多次代表台北市出賽全中運。王冠閎分享自己就讀國小六年級時，同為游泳健將的哥哥李冠成即在全中運出賽，當時他特地到場觀摩學習，並對全中運十分嚮往。王冠閎表示，對國、高中生來說，全中運是非常盛大的比賽，也是每位年輕運動選手努力的目標。

王冠閎從國中一年級開始參加全中運，並在賽事嶄露頭角，就讀高中時，更連續三年拿下100公尺、200公尺蝶式及200公尺自由式金牌。對他而言最具意義的一場全中運賽事，便是高中一年級時與三年級應屆畢業的哥哥及隊友齊力拿下三項接力賽的金牌。王冠閎表示，「當時大家都以全中運為一致目標，那種一起努力、一起吃苦，朝共同目標前進的感覺非常熱血。」王冠閎也鼓勵年輕選手以全中運為起點，逐步邁向國際運動賽會。

游泳奧運國手王冠閎曾多次代表台北市參加全中運並獲得亮眼成績。（圖／財團法人宏道運動發展基金會）

從競技運動到全民運動

本屆全中運競賽場地橫跨台北、新北、桃園、台中及宜蘭五縣市，其中台北市投入逾一萬名人力，除了提供全國選手一流的服務，也期待這場運動盛會可以深入每個市民的日常生活。

王冠閎認為，台北有許多適合運動的環境，例如運動中心、公園及河濱自行車道等，可滿足大眾的多元運動需求，讓許多人將運動視為日常，也讓台北成為運動與生活結合的健康城市。王冠閎分享自己以前就常在松山運動中心進行游泳訓練，而有多種類型球場且場地寬敞的青年公園，也是喜歡打羽球及籃球的他十分推薦的運動地點。

台北市不但以全中運這類大型賽事帶動運動風氣，更致力於實現「整個台北市都是我的運動場」的願景，邀請所有人加入運動行列，讓運動帶來的美好與樂趣從競技運動擴及日常生活。

數位實驗高中體操選手廖奕淳代表台北市獲得112年全中運高女組競技體操全能競賽第一名。（圖／台北市教育局）

全中運在台北

4/20（六）～4/25（四）

台北、新北、桃園、台中及宜蘭等五縣市競賽場館

全中運在台北 https://113sport.tp.edu.tw/Module/Home/Index.php

台北酷課雲113年全中運體育課程 https://reurl.cc/or2pMq

【完整內容請見《台北畫刊》3月號673期】。