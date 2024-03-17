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享受咖啡時光 精品咖啡風味地圖

聯合新聞網／ 臺北畫刊
以咖啡機萃取的義式濃縮咖啡，可品嘗到咖啡表層醇厚油脂所散發的香氣。（攝影／賴智揚）
以咖啡機萃取的義式濃縮咖啡，可品嘗到咖啡表層醇厚油脂所散發的香氣。（攝影／賴智揚）

【文 Edith・攝影 賴智揚・圖 台北精品咖啡商業發展協會、313 Cafe】

啜飲香醇咖啡的剪影，是優雅的生活態度，是街景氛圍的演繹，更是一個城市的文化象徵。在咖啡館品飲咖啡、閱讀、聚會或休憩，已是台北人的日常群像，而精品咖啡的興起，除了反映人們探索多樣、獨特的咖啡風味，也形塑了人們追求品味的意象。

咖啡文化 深入城市日常

台北擁有豐厚的咖啡文化底蘊，更曾被英國《BBC》列為全球最好的6座咖啡城市之一。談及台北咖啡文化躍入全球視野的原因，「台北精品咖啡商業發展協會」理事長張文蔚認為，舉凡咖啡烘豆、咖啡杯測、咖啡沖煮等世界級咖啡競賽類別，都可以看見台灣咖啡師的身影，這些優秀的咖啡產業人才選擇在台北落腳，進而帶動台北咖啡產業的發展，也逐漸發展出深入日常的咖啡文化。

「台北的咖啡文化特色之一，便是有各式各樣的主題咖啡館。」張理事長分享，有些店家以音樂或甜點見長，有些則結合電影、藝文及時尚元素，而在老城區如大稻埕及萬華等地，還有不少咖啡館進駐老宅，讓消費者除了品飲美味咖啡，也能體驗饒富人文情調的空間氛圍。此外在城市兜轉間，走入看似尋常的小巷，往往可發現坐滿人群的咖啡館，張理事長認為此種巷弄咖啡文化對國內外旅客深具魅力，堪稱台北的觀光特色之一。

「台北精品咖啡商業發展協會」理事長張文蔚指出，精品咖啡對沖煮方式極為講究，藉此呈現咖啡的最佳風味。（攝影／賴智揚）
「台北精品咖啡商業發展協會」理事長張文蔚指出，精品咖啡對沖煮方式極為講究，藉此呈現咖啡的最佳風味。（攝影／賴智揚）

精品咖啡 豐富生活享受

頂尖職人輩出的咖啡產業，以及各具風格的咖啡館，讓台北成為一座咖啡文化深厚的城市；與此同時，人們對咖啡的需求也從大眾化品嘗進一步走向追求品質更精緻化的精品咖啡。

張理事長指出，精品咖啡並無明確定義，泛指相對於大量生產的商業咖啡豆，精挑細選來自各產區高品質的咖啡豆，並透過專業的烘焙及沖煮技術，製作成風味獨特的咖啡。精品咖啡強調具辨識度的地域性風味，例如非洲與中美洲生產的咖啡豆，在口感、喉韻及縈繞於口腔的氣味上都有很大的不同，其豐富多樣的風味正是令咖啡愛好者著迷之處。

「台北市咖啡業者對精品咖啡的追求，還可從店家普遍以『自烘』方式製作咖啡一窺端倪。」張理事長說，咖啡生豆透過淺、中、深焙，可呈現不同程度的酸、甜、苦風味，許多咖啡業者不但精選各產地高品質咖啡豆，更精進烘焙技術，藉此掌握所欲表達的咖啡風味。張理事長自言，生活在台北是非常幸福的事，「因為台北有很多對咖啡有所堅持的店家，讓消費者能隨時喝到新鮮且優質的咖啡。」

尋香而去 金杯認證地圖

由台北精品咖啡商業發展協會與台北市政府合作舉辦的「金杯獎」，便是呼應台北咖啡文化而舉行的盛典，至2023年已舉辦6屆。金杯獎透過「手工組」、「義式組」及去年增設的「濾泡耳掛咖啡組」競賽，評選出優勝店家，除以賽事作為交流及推廣精品咖啡的平台，也期望藉此吸引更多遊客來台北體驗咖啡文化。張理事長說，將金杯獎得獎店家串聯起來，除了能形成讓遊客探尋及打卡的台北精品咖啡風味地圖，耳掛咖啡也可作為來台北旅遊的伴手禮，讓台北咖啡之旅萃取出美好的回憶。

職人手藝 賞味咖啡美學

談及歷年獲得金杯獎的店家，張理事長首先推薦位於艋舺夜市入口、去年同時囊括手工組及義式組獎項的「九日咖啡」。店家強調咖啡豆烘焙後必須「養豆」九日，才能沖煮出最佳風味。店內提供各式平價精品咖啡，其中手沖單品著重酸甜平衡，而義式咖啡則強調香氣飽滿、濃郁，都是值得品嘗的品項。

張理事長接著推薦由具二十年經歷的專業咖啡師經營、位於信義區的「313 Cafe」，店家的義式咖啡有四種焙度可選擇，手沖咖啡豆產地則包含台灣及衣索比亞、尼加拉瓜等各主要產區，提供豐富多樣的風味，如酸甜交融、帶著荔枝香的招牌冰咖啡「微醺藝妓」便備受饕客推崇。此外在辛亥路及八德路各有門市的「歐克法咖啡」，由首席烘豆師賦予精品生豆獨特風味，再由國際認證咖啡師為顧客沖煮咖啡，也是張理事長十分推薦的金杯獎店家。還有位於松江路的「野夫咖啡」，店家將咖啡烘焙視為一門科學，以實驗精神不斷尋找最佳沖煮方式，呈現咖啡最迷人的風味。

張理事長說，獲得金杯獎的店家都是自烘精品咖啡，從生豆的挑選、烘焙到沖煮等步驟都極為講究，無論手沖、義式咖啡或自製的耳掛咖啡包皆值得一試。民眾不妨以金杯獎作為認識台北精品咖啡的起點，賞味咖啡美學，享受每日有咖啡香氣縈繞的生活。

金杯獎店家「313 Cafe」以自家烘焙的咖啡豆製成風味獨特的咖啡。（圖／313 Cafe）
金杯獎店家「313 Cafe」以自家烘焙的咖啡豆製成風味獨特的咖啡。（圖／313 Cafe）

「歐克法咖啡」精心營造品飲咖啡的空間，給予顧客美好的咖啡體驗。（圖／台北精品咖啡商業發展協會）
「歐克法咖啡」精心營造品飲咖啡的空間，給予顧客美好的咖啡體驗。（圖／台北精品咖啡商業發展協會）

「野夫咖啡」提供顧客優質的手沖咖啡。（圖／台北精品咖啡商業發展協會）
「野夫咖啡」提供顧客優質的手沖咖啡。（圖／台北精品咖啡商業發展協會）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號673期】。

台北畫刊673期-春日親子見學
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